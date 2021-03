Sucesos ¿Qué salidas tiene estudiar Criminología y Seguridad conjuntamente? lunes 29 de marzo de 2021 , 11:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Si estás interesado en estudiar criminología y ciencias de la seguridad y quieres tener más información sobre las salidas profesionales que te pueden dar estos estudios, en este artículo encontrarás toda la información que necesitas. Aquí queremos un inciso y destacar la importancia de elegir una buena universidad para cursar tus estudios, de manera que te permitan desarrollar un futuro profesional sólido. En este sentido, la Universidad Isabel I es una de las mejores opciones para estudiar este doble grado en Criminología y Ciencia de la Seguridad, en gran parte gracias a su equipo docente, profesionales con una dilatada experiencia profesional tanto en la enseñanza como en el desarrollo sobre el terreno de sus respectivas disciplinas. Veamos también, a continuación qué estudian ambas disciplinas y cómo se relacionan, de manera que entendamos el porqué de su combinación y los perfiles a los que se puede acceder tras estudiar este doble grado. ¿Qué estudia la criminología y las ciencias de la seguridad? Queremos que estés completamente familiarizado con la criminología y las ciencias de la seguridad, disciplinas que se han vuelto especialmente demandadas en los últimos años. La criminología es la ciencia que estudia y profundiza en los delitos y crímenes que derivan de las conductas humanas, pero también analiza y evade el comportamiento negativo de las conductas que van en contra de la ley. En pocas palabras, podemos decir que es el estudio de la criminalidad, sus causas y los medios para poder combatirla. Teniendo esto en cuenta, debes de tener claro que la criminología suele ir de la mano de otras ciencias como: seguridad, psicología, sociología, antropología y medicina. De esta forma, en un futuro podrán realizar investigaciones o asesorar el trabajo de una institución privada o pública. Cuando se estudia criminología se adquieren conocimientos sobre los procesos de criminalización y victimización: las causas y la organización de la criminalidad. También se aprende cuáles son los métodos más efectivos para prevenir la criminalidad y victimización, así como las consecuencias sociales. Las Ciencias de la Seguridad están destinadas a poder generar cambios que impulsen la seguridad con el fin de poder prevenir incidentes y tener una respuesta rápida ante cualquier eventualidad que pueda presentarse. La seguridad es vista como un valor jurídico, normativo y político, pero sobre todo esto podemos destacar que también es un valor social, siendo uno de los pilares más importantes de la sociedad, y está orientada a generar una gestión integral de la seguridad, siguiendo el concepto de safe & security. Es por eso que este perfil se termina combinando de una forma muy efectiva con la criminología. Principales salidas profesionales de un doble grado en Criminología y Seguridad La combinación de estas dos disciplinas ofrece un gran número de salidas profesionales tanto a nivel público como privado. Las más habituales con las que nos podemos encontrar son las siguientes: Seguridad privada: cuerpos de seguridad privada, asesor o formador.

Cuerpo de policía: trabajando como expertos en victimología o en la policía científica

Centros penitenciarios: incluido en los equipos técnicos, en el asesoramiento de jueces, juntas de tratamiento o en el seguimiento de presos.

Investigación privada: el profesional es contratado por particulares o empresas para investigar distintos conflictos, fraudes, etc.

Instituciones públicas: se puede conseguir trabajo en distintas instituciones públicas especializadas en políticas contra la violencia, maltrato a menores, maltrato animal, terrorismo, etc.

Área judicial: es posible ingresar en la llevanza de bases de datos delictivos, como criminólogo forense, control de estadísticas, control de informes criminales, etc.

Asesor en medios: los criminólogos suelen ser muy solicitados por los medios de comunicación con el fin de que aporten su punto de vista y puedan colaborar en artículos de opinión dando información útil.

Asesor legislativo: dentro del ámbito político, cuando se redactan leyes o cuando se proponen, los expertos en criminología suelen desempeñar un papel muy importante.

Agencia de detective privado: lejos de la imagen de caricatura de una gabardina y un sombrero, estos profesionales utilizan herramientas de vanguardia para llevar a cabo su trabajo.

Investigaciones de entidades financieras: pueden trabajar en investigación corporativa, evitando delitos económicos, fraude, fuga de capitales o lavado de dinero.

Reinserción social: los profesionales pueden trabajar junto a distintas asociaciones y servicios sociales, trabajando como asesores para la prevención de delitos asociados a la violencia de género, crímenes, violencia contra menores, etc.

Genética forense

Entomología forense

Acústica forense

Infografía forense

Docencia universitaria y formación continúa

Asesor criminológico

Control de riesgos inherentes

Especialista en Seguridad de Instalaciones radiactivas y nucleares

Responsable especializado en planes de emergencia

