Sucesos Desmantelan una plantación in door de marihuana en Adra cuando estaban de "mudanza" lunes 29 de marzo de 2021 , 10:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Guardia Civil ha intervenido una pistola municionada del calibre 9mm, diferentes sustancias estupefacientes, joyas y diversos efectos de gran valor.



La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Bubuy”, desmantela un activo punto de venta de droga y detiene a dos personas como autores de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y otro de tenencia ilícita de armas en el municipio de Adra (Almería).



Esta actuación se encuentra enmarcada dentro de la incesante labor que realiza la Guardia Civil de Almería en la lucha contra el tráfico, cultivo y/o elaboración de sustancias estupefacientes, así como en la lucha contra el tráfico y/o tenencia ilícita de armas en la provincia de Almería.



La Guardia Civil a raíz de los diferentes canales de información e inteligencia básica y los diferentes controles y vigilancias operativas que desarrolla en la provincia de Almería, tiene conocimiento de la posible existencia de un activo punto de venta de drogas en el municipio de Adra (Almería).



Los agentes inician esta operación realizando un acotado de vigilancias discretas entorno al domicilio donde se realizaban los ilícitos, en el que observan a dos personas en continuo movimiento de entrada y salida de la vivienda.



Durante una de las vigilancias, los agentes observan cómo estas dos personas introducen grandes bolsas y cajas de televisores en un vehículo prestando gran atención a su alrededor a modo de detectar algún movimiento policial, motivo por el que los agentes sospechan que van a trasladar el activo punto de venta, por lo que se procede a su identificación y posterior detención, así como al registro del vehículo y la vivienda utilizada para este ilícito.



Durante las inspecciones y registros, la Guardia Civil incauta 133 gramos de hachís, 26 gramos de heroína, 43 gramos de cocaína, 9 pastillas de metadona, 7.600 euros 1 vehículo, 4 televisores, 2 máquinas cortapelo, 1 cámara deportiva, 6 relojes, 2 gafas de sol, 3 cordones de oro y 1 juego de pendientes, 5 teléfonos móviles de alta gama, 3 armas blancas y una pistola del calibre 9mm municionada con 10 cartuchos.



Como resultado de esta operación, la Guardia Civil de Almería desmantela un activo punto de venta de drogas y procede a la detención de dos personas como autores de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y otro de tenencia ilícita de armas en el municipio de Adra (Almería).



Las diligencias instruidas junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº.1 de Berja (Almería).











