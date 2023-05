Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Qué se juega en esta campaña electoral cada partido viernes 12 de mayo de 2023 , 06:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La campaña de las elecciones municipales en la provincia de Almería se centra en el objetivo de debilitar al Partido Popular (PP), que actualmente tiene la mayoría absoluta en la Diputación y a un concejal de tenerla en el Ayuntamiento de la capital. El PSOE busca mantener sus alcaldías más importantes y arañar más votos para desestabilizar al PP, mientras que Vox busca entrar en ayuntamientos clave y convertirse en imprescindible para el PP. Ciudadanos confía en mantenerse en el Ayuntamiento de la capital y consolidar su representación. La candidata del PSOE a la alcaldía de Almería asegura que "salen a ganar". Pues ya está aquí la campaña de las elecciones municipales que culminarán con la votación el próximo 28M, y en el que la provincia de Almería tiene distintos puntos calientes en cuanto a interés informativo. Sin olvidar, claro, que a final de año habrá elecciones generales, en las que el PP se ha propuesto "derogar el sanchismo", cuyo primer paso ha fijado en estas elecciones municipales y en algunos territorios, también autonómicas. Quizá lo más significativo es que se puede hablar de que el enemigo a abatir es el PP, porque como vemos en este repaso rápido a la situación, si el PSOE no está en su mejor momento, sí que su izquierda, al estar unida, puede parles las alegrías que no le dio hace cuatro años, al tiempo que a la derecha de los populares les interesa debilitarlo para ser necesarios en los gobiernos municipales, y a eso se unen formaciones que podrían apoyar investiduras de PP o de PSOE según el caso, por lo que son un misterio. Una de esas claves es si el Partido Popular renovará las alcaldías que ahora tiene, y que corresponden a los municipios de mayor tamaño poblacional, como es el caso de la capital, con María del Mar Vázquez, Roquetas de Mar con Gabriel Amat, o El Ejido con Francisco Góngora, por citar solo algunos, y que le podrían valer para revalidar la mayoría absoluta en la Diputación, cuya presidencia la tiene su líder, Javier A. García. El PSOE tiene dos objetivos claros, siendo el primero mantener sus alcaldías más importantes, que son Níjar, Vícar y Cuevas, pero es consciente que arañando un poco más, podría desestabilizar al PP en la Diputación, y eso no es poca cosa. En cuanto a Vox, que se presenta en más del doble de municipios que en las pasadas municipales, su objetivo es entrar en la mayor cantidad de ellos, pero a efectos más visuales, sería relevante convertirse en imprescindibles para el PP en ayuntamientos clave, y también en la propia Diputación, donde ya está su presidente provincial, Juan Francisco Rojas. Vox tiene el riesgo de que si crece, pero eso debilita al PP, podría acabar en la oposición con él, puesto que el PSOE cuenta con que ahora los partidos que hay a su izquierda y que hace cuatro años fueron muy divididos, ahora van juntos en casi todos sitios, lo que les beneficiará en cuanto a representación. Ciudadanos se juega el ser o no ser. Presentan listas en menos municipios, pero también el hecho de contar con éstas pese a la que está cayendo, da prueba de que confían en que hay partido. Lograr mantenerse en el Ayuntamiento de la capital y consolidar representación allá donde ya tienen, sería un gran resultado, entren o no en la Diputación, donde hasta ahora tiene escaño su candidato Rafa Burgos Con Andalucía es esa izquierda a la izquierda del PSOE, y que en la capital siempre ha rondado los dos concejales, y que ha solido tener uno o dos diputados provinciales, pero la irrupción de Podemos y su división les hundió electoralmente. Ahora van juntos y su éxito sería entrar en el Ayuntamiento de la capital con al menos dos ediles, y tener presencia en Diputación tras cuatro años fuera. Aunque hay más grupos independientes, podemos fijar la atención en Almería Avanza, que tiene a Miguel Cazorla como exponente en la capital, y para ellos, un concejal ya sería un gran resultado, y si además es decisivo, aún más. Si a eso le unidos que esta formación presenta lista en Roquetas de Mar, también liderada por un ex concejal de Ciudadanos, así como en otros municipios de ese partido judicial, podría darse la circunstancia de que pudieran lograr un diputado. Por el momento la noche de pegada de carteles ha dejado los siguientes mensajes: PARTIDO POPULAR El presidente del Partido Popular de Almería ha iniciado la campaña electoral de las Elecciones Municipales con la pegada de carteles que ha tenido lugar en los municipios de Fiñana, Almería capital, Vera y Huércal-Overa, y ha destacado que el objetivo del PP en estos comicios es "reforzar el liderazgo como primera fuerza política en la provincia". Javier A. García afirma que el PP se presenta a estas elecciones con "la maquinaria engrasada al 100% en cada rincón de los 103 municipios de la provincia". Todos los cargos públicos y los más de 22.000 afiliados del PP están preparados para trasladar durante los 15 días de campaña el mensaje del Partido Popular en cada localidad para que el próximo 28 de mayo el PP siga siendo la fuerza más votada en la provincia. Para ello ha subrayado que "contamos con los mejores candidatos y con los mejores proyectos para que la provincia de Almería siga progresando y siendo un pilar fundamental en el conjunto de Andalucía". El primer municipio que el presidente del PP ha visitado para participar en la pegada de carteles ha sido Fiñana. Junto al candidato del PP en esta localidad, Jesús González, Javier A. García, ha recordado que más del 75% de la población de la provincia está bajo gobiernos del Partido Popular y ha animado a la candidatura fiñanera a "dejarse la piel para lograr que el cambio que tanto se necesita en Fiñana sea una realidad, porque sólo con un gobierno del PP Finaña podrá salir del abandono y la desidia que sufre actualmente". Seguidamente se ha trasladado a la capital donde ha participado junto a la candidata a la reelección y alcaldesa, María del Mar Vázquez, y el secretario general Ramón Fernández-Pacheco en la pegada de carteles que ha tenido lugar en la plaza Pablo Cazard. El presidente del PP se ha mostrado convencido que Almería seguirá gobernada por el Partido Popular de la mano de María del Mar Vázquez, una persona que conoce la capital al 100% y que se ha rodeado de un grupo de personas con las que va a conseguir que Almería siga progresando y tenga más infraestructuras y servicios municipales que nunca. Tras la finalización del acto el presidente del PP ha participado en la presentación de la candidatura del PP de Cuevas del Almanzora junto al candidato Diego Bravo y ha pedido a los vecinos una oportunidad para el equipo del PP en el municipio porque lo forman personas que "llevan a Cuevas en el corazón y que van a trabajar sin descanso para que sus proyectos se conviertan en realidades y para que el municipio ocupe el lugar que se merece en el Levante almeriense". El siguiente municipio al que se ha trasladado Javier A. García ha sido Vera. Allí ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral de la mano del candidato a la reelección y alcalde, Alfonso García. García Molina se ha mostrado orgulloso del "espectacular cambio" que se ha producido en el municipio de la mano de José Carmelo Jorge y Alfonso García quien hace unos meses tomó las riendas del partido y del equipo de gobierno para hacer de Vera "el lugar soñado por todos, no solo en los meses de verano, sino durante todo el año". El presidente del PP ha animado a los miembros de la candidatura de Alfonso García a trasladar el mensaje del PP a cada rincón de la localidad y ha dejado claro que "Alfonso siempre contará con el respaldo del PP de Almería, de Andalucía y de España para conseguir la ciudad que se merecen todos los veratenses". Finalmente, Javier A. García ha participado en la pegada de carteles de Huércal de Almería junto al candidato y alcalde, Ismael Torres, al que ha trasladado su convencimiento de que "Huércal seguirá gobernada por el PP a partir del 28 de mayo". Para conseguirlo Javier A. García ha pedido a la candidatura de Torres un último esfuerzo durante la campaña porque se presentan con el mejor aval posible, "el magnífico trabajo que han realizado durante los últimos cuatro años consiguiendo que Huércal deje de ser una ciudad dormitorio para convertirse en una ciudad acogedora, pensada para los niños, los jóvenes y los mayores, con gran calidad de vida para todos y servicios municipales a la altura de una gran ciudad". PSOE La candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, ha asegurado hoy que el PSOE "sale a ganar" las próximas elecciones municipales que se celebran el 28 de mayo, al tiempo que ha destacado que "comenzamos esta campaña muy ilusionados porque la gente nos está transmitiendo mucha energía, mucha energía de cambio, lo cual está siendo una gran motivación para nuestro proyecto". "Allí donde vamos, ya sea del centro o de la periferia -ha continuado Valverde--, los vecinos y vecinas nos dicen que están hartos y hartas, están hartos y hartas de suciedad en las calles, de vecinos incívicos que no recogen las cacas de sus perros pero también de un Ayuntamiento que no hace nada, que mira para otro lado ante esas situaciones". "Nos dicen que están cansados de tener un Ayuntamiento que no da respuesta a sus problemas", ha remarcado la candidata socialista durante el acto simbólico de pegada de carteles como arranque de la campaña electoral. Adriana Valverde también ha puesto el acento en que "vamos a decirles a los almerienses que no salimos a vender, salimos a hacer, a hacer cosas por Almería, por nuestros barrios, por nuestros vecinos, para solucionar sus problemas y para estar cerca de ellos". "Almería va a ser mejor con el PSOE porque va a estar más limpia, más cuidada, con más zonas verdes, con zonas verdes mejor cuidadas, con parques infantiles limpios, donde los niños puedan jugar sin riesgo de coger ninguna porquería", ha subrayado Valverde. Al respecto, se ha comprometido a "hacer cumplir los contratos a las empresas que prestan los servicios municipales" porque, en su opinión, "los almerienses pagamos muchos millones de euros como para que la falta de limpieza sea uno de los principales problemas de nuestra ciudad". La candidata del PSOE ha añadido que "Almería va a ser mejor con el PSOE porque vamos a hacer una ciudad más humana, donde todos los barrios tengan servicios públicos de calidad: instalaciones deportivas, bibliotecas, salas de estudio, parques infantiles, centros de servicios sociales y vecinales". "Que no haya barrios de primera y de segunda", según Valverde, va a ser "uno de nuestros objetivo prioritario". Entre otras medidas que va a llevar a cabo el PSOE de acceder a la Alcaldía de Almería tras el 28-M, Valverde ha mencionado "devolverle la vida al centro de Almería y a nuestro Casco Histórico; fomentar la rehabilitación de viviendas frente a la nueva construcción; dotar a Almería de un parque de viviendas públicas de alquiler o cuidar a nuestros comerciantes y pequeños empresarios y empresarias". "Desde luego lo que no vamos a hacer es poner una alfombra roja que vaya desde el centro de la ciudad al centro comercial", ha criticado. Por último, durante su intervención, ha pedido a los almerienses "que reflexionen sobre lo que ha hecho el PP por ellos durante todos estos y por la ciudad donde vivimos", al tiempo que les ha solicitado "su apoyo" porque "honestamente pienso que el PP no merece, después de 20 años, más oportunidades en esta ciudad", ha concluido. CIUDADANOS "Somos la candidatura de la capital más motivada, con más ganas y con más ilusión. Lo vamos a dar todo y vamos a echar el resto porque el proyecto de Ciudadanos es más necesario que nunca", con estas palabras el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de la capital, Rafa Burgos, ha dado inicio a la campaña de las elecciones municipales del 28 de mayo. Según Burgos: "Vamos a ser decisivos en el futuro de la capital". En un simbólico acto de pegada de carteles, junto a miembros de su equipo, el alcaldable de CS ha afirmado que "después de 20 años del Partido Popular en el equipo de Gobierno y después de ver cómo gobierna el Partido Socialista en España y cuáles son los socios de Sánchez, Almería necesita de un proyecto político liberal, moderado y reformista". Burgos ha definido a los miembros de su candidatura como "profesionales, serios, con los pies pegados a la calle y no vamos a dejar tirados a nuestros vecinos. Vamos a pelear por mejorar sus vidas". Tal y como ha manifestado Rafa Burgos desde la Plaza José Fernández Torres: "Tenemos un proyecto propio para la capital donde acometeremos los cambios que verdaderamente necesita para despegar y situarse a la par de ciudades de nuestro entorno". "Pido el voto para Ciudadanos porque no nos vamos a plegar ni a izquierda ni a derecha", ha concluido el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Almería capital. ALMERÍA AVANZA El candidato de Almería Avanza a la Alcaldía de Almería, Miguel Cazorla, ha llamado a los almerienses a que se "alejen" de "izquierdas y derechas" y apuesten "por quien los defiende de verdad, sin engaños, y a quien solo le importa Almería". "El que quiera y el que confíe en nosotros lo único que puedo decirles es que no les vamos a defraudar. Hay capacidad, hay experiencia y sobre todo mucha ilusión", ha dicho en el acto de arranque de la campaña electoral de 28 de mayo. Cazorla ha trasladado que "nadie" de entre los integrantes de su lista "necesitamos la política para vivir" y ha remarcado que sólo van a utilizar la política municipal" para dar servicio a los demás, nunca para servirnos de ella". En el acto tradicional de pegada de carteles en la nueva sede de la formación independiente, ha explicado que afrontan los próximos 15 días "con mucha ilusión, buscando algo importante, que nos ha transmitido cientos de almerienses: muchas ganas de cambio". "Me rodea un gran equipo libre de mochilas que no necesitan la política para vivir y que les mueve construir una mejor ciudad que la que nos dejan algunos vividores de la política. No estamos todos en esta pegada de cartel, pero si están todos en espíritu", ha señalado. Cazorla ha subrayado que Almería Avanza Capital es un proyecto "distinto, ni de izquierda ni de derecha, sino de centro" y ha apuntado que "lo que queremos es un cambio real para la ciudad". Respecto al programa, ha precisado que está "lleno de vida, lleno de soluciones a los miles de almerienses que se sienten defraudados por las políticas llevadas a cabo hasta ahora, lleno de ilusión, pensando en los mayores, en los jóvenes, pensando en todas y cada una de las verdaderas cosas que se pueden mejorar, tales como el patrimonio, la limpieza, nuestros barrios, recuperar nuestro Paseo de Almería tradicional, sin caprichos ni ocurrencias, como las que nos ha demostrado el Partido Popular durante estos últimos años". "Hay que hacer de Almería algo que hasta ahora no tenemos y para eso, tenemos que hacerlo desde una sola premisa; pensando en los almerienses, contando con los vecinos de Almería desde la participación ciudadana", ha afirmado. Cazorla ha hecho especial hincapié en que llevará "el mensaje a cada rincón de Almería, a todos los barrios, puerta a puerta". "Aquí hay unos pocos valientes que han dado un paso adelante, hay muchísima gente más detrás que desgraciadamente no se siente libre y que por desgracia está en una situación muy complicada, pero tienen la confianza de que Almería Avanza va a luchar por ellos. Vamos a luchar por todos los almerienses que se sienten libres,por todos aquellos que quieren un verdadero cambio desde la honestidad, la honradez, la transparencia, sin dejar a nadie atrás", ha concluido. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Cazorla denuncia presuntas irregularidades en la concesión de los cementerios de la ciudad CS prepara en El Ejido una lista "renovada" a las elecciones de mayo Ciudadanos defiende su compromiso con la accesibilidad universal en los espacios públicos Sergio Domínguez lidera el proyecto del PP en Tabernas María del Mar López presenta a su equipo para “poner a Viator en el mapa Ciudadanos propone remunicipalizar la limpieza para ahorrar 2 millones El PSOE de Níjar pone en valor la credibilidad de Esperanza Pérez