¿Quiénes tienen derecho a cobrar la RAI?

RAI: Concepto y características La RAI es una prestación pública de carácter no contributivo que tiene la finalidad de ayudar a ciertos desempleados que no tienen derecho a recibir otras ayudas y que sufren problemas para reincorporarse al mundo laboral. En otras palabras, se trata de una ayuda especial para las personas en paro o parados de larga duración que no tienen derecho a la prestación contributiva por desempleo ni al subsidio por desempleo. ¿Cuánto se cobra por la renta activa de inserción? El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ayuda a estos desempleados con el pago de una prestación económica. Además, también se aplican ciertas políticas activas de empleo que fomentan las oportunidades de reincorporación al mercado de trabajo. La cuantía de la RAI es el 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y se cobra durante un máximo de 11 meses. Es decir, que la RAI de 2021 es de 451,92 euros. ¿Tengo derecho a la RAI? ¿Pero quiénes pueden solicitar la RAI? Para percibir esta prestación, las personas desempleadas deben reunir determinados requisitos establecidos por el SEPE: Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo. La inscripción debe mantenerse durante todo el tiempo que se cobra la RAI.

Tener menos de 65 años.

No percibir ingresos mensuales propios superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), quedando excluida la cuantía proporcional a las dos pagas extraordinarias.

Si el desempleado tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años (o mayores con discapacidad), solo se cumple la condición de falta de rentas si la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar dividida por el número de miembros no supera el 75% del SMI.

El solicitante no puede haber sido beneficiario de la RAI en los 365 días naturales anteriores a la fecha de solicitud. Quedan excluidas las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas de violencia doméstica.

No haber sido beneficiario de la RAI en tres ocasiones. Además, se establecen requisitos específicos en función de si el solicitante es desempleado de larga duración, persona con discapacidad, víctima de violencia de género o de violencia doméstica o emigrante retornado. Asimismo, los parados de larga duración y las personas con discapacidad quedan obligadas a participar en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y a no rechazar ofertas de empleo adecuadas. Y tú, ¿tienes derecho a cobrar la RAI? Si necesitas ayuda para llegar a fin de mes, en NEXU puedes conseguir hasta 300 euros en menos de 15 minutos gracias a sus préstamos rápidos online. Sin letra pequeña, sin preguntas y sin papeleos. ¿A qué esperas para solicitar tu crédito rápido y disponer de dinero al instante?

