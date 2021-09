Deportes Quillo Márquez cierra con victoria su gran objetivo del año lunes 13 de septiembre de 2021 , 07:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

El mito del MTB decidió al inicio de esta temporada que su gran reto sería pelear por la general del Open de España de maratón, descartando de ese modo otros objetivos también a su alcance pero que no le llenaban tanto como hacerse con el título en la challenge de larga distancia más importante del país. Meses después, el triunfo lleva el nombre de Quillo Márquez.



El malagueño de Primaflor-Mondraker-XSauce certificó este domingo en Las Navas del Marqués, última parada del certamen, un triunfo que dejó muy atado en Cazorla, tanto que los jueces llegaron a adjudicarle la victoria de forma matemática. Sin embargo, necesitaba un Top 20 en el municipio abulense para certificar ese primer puesto en la general.



Quillo Márquez no tuvo problemas para asegurar la victoria, controlando en carrera para evitar problemas o caídas y alcanzando la línea de meta en un holgado séptimo lugar que aseguraba su éxito en el Open de XCM.



José 'Quillo' Márquez: "Muy contento por lo conseguido en este Open de España XCM. Definitivamente ya puedo decir que soy campeón de su edición de 2021. En esta última carrera traté de controlar de salida, no cometer ningún error y evitar averías o caídas. Me dediqué a guardar, ya que para mí la carrera era lo de menos, buscaba asegurar la general y el maillot de líder para proclamarme campeón". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

