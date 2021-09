Deportes Ampliar 0-0: El filial se estrena en la temporada 2021/2022 sumando un punto lunes 13 de septiembre de 2021 , 07:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los canteranos protagonizan un encuentro equilibrado con el Huétor Tájar. Expulsado Jean Marco y se reclama un penalti en la recta final El proyecto del filial de la UD Almería en la temporada 2021/2022, dentro del grupo IX de Tercera División RFEF, se estrenó sumando un punto en el difícil campo del Huétor Tájar en el que, en líneas generales, ambos conjuntos harían méritos como para sumar, pero en el que los rojiblancos se vieron penalizados por la expulsión de Jean Marco, por dos cartulinas amarillas, en el 66 y por un posible penalti a falta de cinco minutos que el colegiado no señaló. En cualquier caso, hubo oportunidades para los dos en el estreno del curso liguero. El primer once de Óscar Fernández en la campaña estaría formado por Obón; Vertiz, Ginés, Sylla, David Cuenca, Andrei, Kevin Bautista, Víctor Blanco, Jean Marco, Fermín y Carlos Gilbert. Todo en un duelo en el que el primer cuarto de hora estaría protagonizado por el cuadro de la Academia, que tendría varios acercamientos, aunque sin remates claros. Por parte del Huétor Tájar también se verían algunas llegadas de mérito. En este sentido, en el 17, Obón tuvo que meter una buena mano en un intento de los locales tras una jugada por la banda. A esto responderían pronto los almeriense en una acción en la que Gilbert recortó en el interior del área y obligaba a trabajar al portero granadino. Precisamente, el meta hueteño sería salvador de nuevo para su equipo al filo del descanso al evitar un mano a mano indálico. En la segunda mitad se seguirían sucediendo las alternativas. Los granadinos lo intentaron primero, pero Ginés se interpuso en el golpeo. Acto seguido, en el 51, Ramiro evitaba debajo de los palos un remate de Vertiz tras la ejecución de un saque de esquina. Esta sucesión finalizaría con el Huétor Tájar enviado el balón al larguero. Corría el minuto 60. La UD Almería B quiso dar un paso más y obligó a los locales a tener que replegarse. En esas, cuando más crecían los canteranos, el colegiado mostró la segunda amarilla a Jean Marco. El cuadro almeriense se quedaba en inferioridad, pero esto no sería sinónimo de que no siguiera intentándolo, ya que, poco después, Rojas probó fortuna desde fuera del área y el balón se fue alto. Los rojiblancos quisieron la victoria y fueron a buscarla. A falta de cinco minutos para la conclusión el filial reclamó un claro penalti que el árbitro entendió que no era. Así pues, el marcador no se movería, por lo que el plantel de la Academia se estrena en la temporada consiguiendo un punto en un desplazamiento que siempre es complicado y frente a un conjunto con experiencia dentro de la categoría. Ficha técnica: CD Huétor Tájar: Escalera: David, Javi Pérez, Ramiro, Manu Daza (Esteban, min. 85), Joaquín (Alejandro Utrilla, min. 66), Daniel Carrillo (Juan Jesús, min. 66), Armario, Romero, Javier Ramírez (Alberto, min. 85) y Javi Gadea. UD Almería B: Obón; Vertiz, Ginés, Sylla (Víctor Sala, min. 60), David Cuenca, Andrei, Kevin Bautista, Víctor Blanco (Rojas, min. 60), Jean Marco, Fermín y Carlos Gilbert. Árbitro: José Antonio Gutiérrez Pérez, del colegio de Málaga. Amonestó a los locales Alejandro Romero y Alberto, así como al visitante Sylla. Además, expulsó por dos cartulinas amarillas, en el minuto 66, a Jean Marco, jugador del filial de la UD Almería. Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada del campeonato dentro del grupo IX de Tercera División RFEF. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

