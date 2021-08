Capital Radical mejora de la Plaza de la Administración Vieja y su entorno martes 31 de agosto de 2021 , 20:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco visita los trabajos reconociendo en su nueva urbanización “una idea que los almerienses pueden hacerse de cómo quedará la Plaza Vieja una vez que esté culminada en su tratamiento”



El alcalde de Allmería, Ramón Fernández-Pacheco, ha comprobado hoy el buen ritmo que llevan las obras de remodelación de la Plaza de la Administración Vieja, que afrontan a partir de esta semana su segunda fase, centrada en la propia Plaza y la calle Juez, con el horizonte de la conclusión global de este proyecto a finales de año.



En su recorrido por la obra, el primer edil ha podido comprobar el resultado de los trabajos que, iniciados en junio, se han centrado, en una primera fase, sobre la calle Mariana, “con la renovación total de las redes de infraestructura, la realización de canalizaciones para quitar el cableado volado de un lado a otro de la calle, apostando por una plataforma única sobre el pavimento y eliminando un acerado angosto que no permitía ni tan siquiera el paso de una silla de ruedas, en definitiva, creando un entorno más peatonal que mejora las condiciones de esta parte del Casco Histórico, con la continuidad estética y visual que se pretende para esta zona”.



Ha insistido Fernández-Pacheco en que “objetivamente” esta obra, en el marco de toda la actuación que el Ayuntamiento viene ejecutando sobre el entorno de la Alcazaba, La Hoya y San Cristóbal, supone una mejora sustancial a las actuales condiciones de la zona “permitiendo a los almerienses hacerse una idea de cómo quedará la Plaza Vieja una vez esté culminada puesto que el tratamiento que se persigue es el mismo que ya se percibe sobre la calle Mariana”.





Segunda fase

Alcanzado este hito, los trabajos a partir de ahora avanzarán y se van a centrar en la Plaza de la Administración Vieja y calle Juez, obras que, al igual que en la calle Mariana, donde el tráfico se limita a servidumbre, pretenden dar mayor protagonismo al peatón. Como sucede a lo largo de los 2.000 m² de superficie que abarca esta actuación, su ejecución conlleva la renovación de redes de infraestructura (saneamiento, pluviales, alumbrado público...) y de urbanización, de forma que se consiga un espacio urbano unitario, visual y formal.



Lo que a partir de ahora serán demoliciones y obras de infraestructura vendrá a completarse con otros dos hitos a nivel de urbanización, además de la remodelación de la propia Plaza de la Administración Vieja: la ejecución de una fuente y dos escalinatas, comunicando la plaza de la Administración Vieja con la Plaza de la Constitución y el nudo de unión entre Calle Juez y Calle Pósito.



"Finalizado el entorno de la Plaza Vieja, sobre finales de año, el objetivo municipal sobre este espacio se centrará en la culminación, tanto del edificio de la Casa Consistorial, como de la propia urbanización de la Plaza, en cuanto podamos".

