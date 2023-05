Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Rajoy y Arenas piden el voto para que Gabriel Amat siga haciendo de Roquetas de Mar una gran ciudad

jueves 25 de mayo de 2023 , 07:44h

El Partido Popular de Roquetas de Mar ha celebrado su acto central de campaña en el Auditorio del municipio, acompañado del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, del senador del PP Javier Arenas y del presidente provincial del PP y presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García.

El candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que ha tenido tres momentos especialmente importantes durante sus 28 años como alcalde: cuando gobernaba Aznar, cuando lo hizo Rajoy y cuando llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, porque ha conseguido cosas para Roquetas de Mar. Se ha referido a Rajoy como “una persona muy querida” en Roquetas de Mar porque se lo “ha ganado”; también ha tenido cariñosas palabras para Javier Arenas, con quien ha “andado de la mano durante 17 años haciendo una gran familia, la del PP” y para Javier A. García, que trabaja “para dar servicios a todos desde la Diputación de Almería sean del color político que sean”.

GABRIEL AMAT

“Ha habido momentos complicados –ha explicado Amat- pero ha habido tres momentos en los que el Ayuntamiento de Roquetas ha recibido de las administraciones. Nunca el PSOE vio necesidad de hacerlo. Con Aznar conseguimos grandes logros, cuando Arenas puso la primera piedra del Castillo de Santa Ana, los paseos marítimos… Cuesta mucho trabajo conseguir las cosas, como cuando se pusieron las tuberías correspondientes para que no se anegara la N-340 en Aguadulce. Se empezó a hacer ciudad, con paseos marítimos, la depuradora se hizo con Mariano Rajoy, y también de él recibimos unas partidas muy importantes de fondos FEDER y nos ayudó en todo lo que pudo, siempre dio la cara para buscar la mejor forma de sacar adelante lo que era importante para Roquetas. Luego llegamos a Andalucía, llevábamos 17 años para hacer el hospital, ni haciéndolo el ayuntamiento encontrábamos a la Junta de Andalucía para que lo equipara. Pues ahora estará terminado a finales de este año con Juanma Moreno; la depuradora también está en marcha, también una tubería para el agua potable. Se consiguen cosas que jamás había conseguido el Ayuntamiento de Roquetas y ha sido con gobiernos del PP en España y Andalucía. Con gobiernos del PSOE se ha discriminado completamente al Ayuntamiento de Roquetas de Mar”, ha recordado Amat a los asistentes al acto.

Haciendo recuento, el alcaldable del PP de Roquetas de Mar ha recordado que en el 95 “no había ni como pagar las nóminas y hemos estado trabajando sin subir los impuestos, incluso reduciéndolos, y dejando la deuda a cero”. “Se han hecho servicios de calidad e infraestructuras de calidad e importantes y necesarias para nuestra gente que se lo merece todo. Nuestro trabajo es hacer todo lo posible por nuestros vecinos. Llevo 28 años trabajando por Roquetas y qué satisfacción haber hecho una gran ciudad de Roquetas y seguiremos haciéndola y seguiremos trabajando y buscando lo mejor para el municipio. Hoy ya tenemos más de 107.000 habitantes y creo que son más. No podemos parar, tenemos un camino largo que recorrer, el pueblo con el alcalde y el alcalde con el pueblo. Por eso estas elecciones con 13 partidos ofreciendo lo que se les ocurre, yo ofrezco lo que puedo cumplir, lo que puedo hacer. Ahí está el presupuesto de 2022, ejecutado más del 90%. Entre todos tenemos que seguir haciendo más importante la ciudad de Roquetas, con más calidad de vida y eso es lo que yo pretendo como alcalde de este municipio. “Os pido a todos los que estáis aquí que votéis al PP y que seáis portavoces para decir que hace falta el voto para el PP para hacer una mejor Roquetas de Mar. Entre todos lo podemos conseguir”, ha dicho Amat.

MARIANO RAJOY

Por su parte, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que ha cerrado el acto, ha comenzado su intervención refiriéndose a los numerosos cargos que ha logrado Almería en estos años ganando elecciones y ha asegurado que “es un honor” estar en Roquetas de Mar, porque es un municipio que crece y mejora. “Es el ayuntamiento número 61 de los muchos que tiene España y eso es posible porque es el producto de personas que han hecho políticas pensando en el interés general, aunque no presuman de ello, porque no lo hacen, como Gabriel Amat. Vengo a apoyar las candidaturas del PP en Almería y manifestar mi apoyo a Gabriel Amat”, ha explicado.

“Los militantes mantienen al PP en los tiempos duros –ha continuado Rajoy- y cuando el viento sopla a favor. Quiero que apoyéis y ayudéis con vuestro trabajo activo a Gabriel Amat, cualquier cosa que se haga es más que nada y lo que hagáis puede ser decisivo de cara al próximo domingo y estoy convencido de que estaréis a la altura de las circunstancias. Lo primero que había escrito es que lo más importante de Gabriel Amat es que es persona y eso es absolutamente compatible con ser un extraordinario alcalde como lo ha sido de Roquetas durante muchos años. Es una persona con experiencia sobrada en la administración, ha sido presidente de la Diputación y alcalde de Roquetas siempre y para siempre, no porque lo diga yo, sino porque lo volverán a decir los vecinos de Roquetas”, ha afirmado, antes de añadir que es indiscutible que Amat “cambió Roquetas, le dio un vuelco y a ver quién discute eso”. “Lo más importante y él lo ha dicho es que tiene ilusión, ganas y capacidad para seguir entregándose a Roquetas de Mar. Gabriel Amat y todos los candidatos se presentan a las elecciones con unas siglas detrás, el PP, con más de 40 años de historia”, ha añadido

Para terminar, el expresidente Rajoy ha apostillado que “el próximo domingo es una estupenda ocasión para opinar políticamente. Vamos a ganar las elecciones y eso será bueno para los vecinos de Roquetas de Mar, de Almería, de Andalucía y de España. Contamos con ustedes”, concluyó.

JAVIER ARENAS

Por su parte, el senador del PP y ex ministro Javier Arenas ha dicho que “hoy no podía faltar” en Roquetas de Mar y que se ha subido al escenario del Auditorio por “orden de Gabriel Amat”, que se ha empeñado en que lo haga. “Estoy aquí porque estoy terriblemente orgulloso de ser hijo adoptivo de Roquetas de Mar”. Ha recordado que durante su etapa como presidente del PP de Andalucía a quien pedía consejo era a Gabriel Amat y que la mejor decisión que tomó en su vida fue presentarse por la provincia de Almería a las elecciones en Andalucía. “Los sueños se hacen realidad, hay un gobierno del PP en la Junta de Andalucía”, ha dicho, y ha asegurado que la grandeza del PP se mide por sus equipos, su militancia, y que esto se cumple en el PP, “por eso vamos a sacar infinidad de votos más que en las últimas municipales”.

Ha recordado que llegó a Roquetas de Mar hace 30 años y conoció a un señor que le pareció “una estupenda persona y que tenía 2 o 3 concejales y ha llegado a tener 17”. “En la foto de ahora de Roquetas de Mar sale restaurado el Castillo de Santa Ana, se han mejorado las ramblas, la policía local, la variante, los accesos, este teatro, la plaza de toros… Este señor que sólo habla de Roquetas de Mar no ha querido nunca ni ser senador, ni ser parlamentario ni ser otra cosa que alcalde de Roquetas de Mar, porque es lo que más le importa”, ha destacado y ha incidido en que, “por encima de todo, ya es el mejor alcalde de la historia de Roquetas de Mar, pero lo más importante que ha hecho es administrar un municipio donde conviven gente de todos los credos, colores y procedencias”.

Arenas ha concluido su intervención diciendo que “Gabriel es la humildad y la lealtad a sus ideas. El próximo domingo hay que ir a votar a Gabriel Amat. Los mejores momentos de Roquetas han coincidido con Gabriel en el Ayuntamiento y Rajoy en el Gobierno y últimamente con Gabriel en el Ayuntamiento y Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Pero lo mejor está por llegar con Gabriel en el Ayuntamiento, Juanma Moreno en la Junta y Feijóo en el Gobierno de España”.

JAVIER A. GARCÍA

Javier A. García, que ha abierto el acto de campaña en el Auditorio de Roquetas de Mar, ha destacado el peso que tiene Roquetas de Mar en la provincia, en Andalucía y en España. Para García, la presencia de Arenas en este acto no ha sido casualidad, porque “el presidente Arenas nos enseñó el camino a seguir a quienes creíamos en el posible cambio en Andalucía. Él rompió el tópico de que no se podía ganar al PSOE en Andalucía, porque él lo derrotó”. También se ha referido a Mariano Rajoy para decir que “ha sido el mejor presidente que ha tenido España, cogió un país arruinado y lo hizo próspero, él llevó 186 escaños al Congreso de los Diputados”. El presidente provincial de los populares les ha agradecido que arropen al candidato de Roquetas de Mar a la alcaldía en unos comicios tan importantes para Gabriel Amat, “que tiene la misma ilusión que la primera vez que se presentó. No conozco a nadie que no quiera vivir en un municipio que no sea próspero y si Roquetas de Mar ha pasado de 30.000 a 100.000 habitantes es porque las políticas de Gabriel Amat funcionan. Eso ha sido gracias a él”, ha dicho.

También ha pedido el voto para el PP de Roquetas de Mar y ha asegurado que “unos quieren gobernar para que sea una victoria del PSOE y Amat quiere que Roquetas sea de los roqueteros. Siempre ha antepuesto los intereses de su pueblo a los del PP. El 28M no se trata de izquierda o derecha, se trata de cuál es el futuro de nuestros hijos, de los jóvenes, de qué va a pasar con la seguridad, con los autónomos, con los agricultores”. Para Javier A. García, “en el proyecto de Gabriel Amat cabe todo el mundo de bien” y se ha dirigido “a los socialistas de bien que no se sienten identificados con el PSOE para que confíen en la opción política de Gabriel Amat”. “La otra opción es que gobierne Manolo García, el delegado de Pedro Sánchez en Roquetas de Mar. Todo el que no quiera eso debe votar a Gabriel Amat y que no coja atajos. Se presentan 13 partidos políticos en Roquetas de Mar. Hace falta sentido común, diálogo, mucha gestión y mucha ilusión, como la que tiene Gabriel Amat. El 28M Almería, Andalucía y España van a apostar por la gestión y las urnas se llenarán de votos del PP”, ha concluido.

El acto ha concluido con una calurosa ovación al candidato a la alcaldía de Roquetas de Mar por el PP y a quienes lo acompañan en su camino para ganar sus octavas elecciones municipales.

Al acto han acudido diputados nacionales, senadores, alcaldes y alcaldables del PP, consejeros de la Junta de Andalucía, entre otras autoridades, que han arropado a Gabriel Amat en este acto central.