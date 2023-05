Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malsombra) La gran oportunidad Antonio Martínez Más artículos de este autor Por jueves 25 de mayo de 2023 , 07:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El domingo está, prácticamente, aquí y, con él, la oportunidad de decidir qué queremos que suceda en nuestros municipios durante los próximos cuatro años. Con el PP ya sabemos lo que hay: núcleos anclados en políticas del pasado en los que se produce un deterioro de lo público mientras sus alcaldes y alcaldesas miran a otro lado incapaces de ‘molestar’ a la Junta de Andalucía y pedir lo que les corresponde a sus vecinos y vecinas, algo que Moreno Bonilla les arrebata porque esquilma lo de todos y todas: los servicios públicos. Afortunadamente, nosotros no somos así. Nuestros alcaldes y alcaldesas son un referente en la provincia en políticas sociales y nuestros candidatos y candidatas cuentan con el aval del PSOE para conseguir gobernar en los ayuntamientos y darle a la ciudadanía lo que merece: bienestar y desarrollo a todos y todas por igual, y harán –como hasta ahora- lo posible para que nadie quede atrás y para que exista una cohesión social real entre sus paisanos y paisanas. Lo hemos demostrado. Los alcaldes y alcaldesas socialistas han puesto por encima de cualquier otro elemento las prioridades de la ciudadanía gestionando con diligencia los recursos de los que disponían y, en estos años, con un fuerte y decidido apoyo del Gobierno de España a través de las transferencias recibidas de, entre otros programas, los fondos Next Generation que han supuesto un balón de oxígeno para muchos municipios para poder desarrollar grandes proyectos. Mientras, de la Junta han recibido solo cerrojos y candados: cierres de aulas, de centros de salud y de centros de apoyo al empleo. La prioridad del PSOE ha sido y será atender a la ciudadanía frente a sus principales preocupaciones, que pasan por buscar un futuro laboral, una vivienda y disponer de unos servicios públicos que respondan a sus necesidades; y ese será nuestro objetivo en los próximos cuatro años donde la gente nos dé su confianza. Creemos en ayuntamientos próximos, transparentes, participativos, que generen políticas para el empleo y contribuyan a relanzar la economía de los municipios; y estos son los objetivos que se han marcado los candidatos y candidatas socialistas, personas solventes y responsables que han decidido dar un paso adelante para transformar la realidad de sus municipios y que cuentan con la fuerza y la ilusión que hoy necesitan nuestros pueblos y ciudades. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Martínez Secretario de Organización PSOE Almería 30 artículos Todos los firmantes