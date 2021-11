Ramon Usall - “Futbolítica. Una vuelta al mundo a través de clubes políticamente singulares”

Ramon Usall presenta su último ensayo: una investigación sobre la historia del fútbol que permite comprender la política mundial contemporánea.





«Parafraseando libremente a Albert Camus que aseguraba que todo lo que había aprendido sobre la moral, la vida y las obligaciones de los hombres se lo debía al fútbol, podemos afirmar que la historia reciente de nuestro mundo, que al fin y al cabo también nos habla de la moral y de la vida de la humanidad, se puede aprender precisamente repasando el papel que el fútbol y sus clubes han desarrollado a lo largo del último siglo y medio»





El escritor Ramon Usall publica “Futbolítica. Una vuelta al mundo a través de clubes políticamente singulares”, un trabajo de investigación que pone el foco en las historias de clubes de fútbol esparcidos por el mundo para exponer a través de ellos los acontecimientos políticos que marcaron la historia mundial contemporánea. Un viaje a través de regiones pertenecientes a Europa, Asia, África y América en 47 relatos breves, que incluyen sucesos históricos trascendentes, como la Segunda Guerra mundial, el accidente nuclear de Chernóbil o la caída del muro de Berlín, junto a reconocidos personajes de la historia, como Mussollini, Gandhi, Margaret Tacher, Pinochet y Albert Camus, entre otros, mediante historias significativas, anécdotas y datos reveladores. Un ensayo acerca del rol social y político que cumplen las entidades deportivas como portavoces de una comunidad, representantes de las naciones sin Estado, elementos propagandísticos al servicio de dictaduras o mecanismos para desafiar el poder establecido.







SINOPSIS DE LA OBRA. ¿Puede un partido de fútbol desencadenar una guerra?



¿Puede el fútbol servir a la causa de la democracia frente a una dictadura y viceversa? Futbolítica nos descubre que no hay ningún episodio histórico contemporáneo relevante que no se refleje en la trayectoria de algún club de fútbol. A través de sus historias es posible revivir la mayoría de los acontecimientos que han marcado el último siglo: las rebeliones anticoloniales y la lucha de clases, el nazismo y el comunismo, los conflictos nacionales y la lucha contra las dictaduras… Futbolítica está lleno de anécdotas y datos que, con el ritmo vertiginoso de los grandes partidos, nos invitan a conocer estos extraordinarios actores políticos que son los clubes de fútbol y a reflexionar sobre su papel, a menudo crucial, como representantes de ideologías, grupos étnicos, comunidades oprimidas o minorías rebeldes.



BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Ramon Usall (1924) es licenciado en Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona y doctor en Historia por la Universitat de Lleida. En la actualidad ejerce como profesor de Ciencias Sociales en la educación secundaria. Al margen de su actividad docente, escribe habitualmente en distintos medios sobre la relación entre deporte, historia, sociedad y política. Acerca de esta misma temática ha publicado también el libro Futbol per la llibertat, galardonado con el premio de ensayo Josep Vallverdú.

Editorial: Altamarea

Género literario: Ensayo

Colección: Fútbol y política

Páginas: 320



PVP / Sin IVA: 19,90€ / 19,13€



ISBN: 9788418481321