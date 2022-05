Deportes Raúl Fernández es convocado por la FEB para la selección U23 masculina de 3x3. miércoles 18 de mayo de 2022 , 19:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El entrenador Raúl Fernández ha sido convocado como entrenador de la selección española de U23 masculina de 3x3 que entrenará en Madrid del 22 al 24 de Mayo La concentración se desarrollará para preparar la participación de la selección de 3x3 masculina en los Juegos del Mediterráneo de Oran (Argelia) y el Nations League eventos de este próximo verano. El entrenador dice “Estoy muy feliz de que la federación española de baloncesto siga contando conmigo. Personalmente poder entrenar con la selección es un honor y orgullo, quiero dar de nuevo las gracias a mis clubs y a la federación andaluza de baloncesto por hacerlo posible”. Para Raúl no es su primera experiencia con la Federación Española de Baloncesto, donde ha colaborado en numerosas ocasiones como en las I olimpiadas de la juventud en Singapur en el año 2010 , en el mundial 3x3 U18 de Indonesia en el año 2013 o el mundial 3x3 U18 en Madrid en el año 2012 entre otras muchas colaboraciones en categorías de formación. Raúl Fernández es entrenador superior de baloncesto y maestro de Educación Física lleva más de veinte años entrenando en La Mojonera donde además es el presidente del club, donde se está realizando una gran labor con la cantera. Esta temporada está entrenando al Murgi donde estaán disputando los cuartos de final para ascender a Liga EBA, aparte ha trabajado durante mucho años con la Federación Andaluza de Baloncesto, siendo seleccionador andaluz minibasket e infantil masculino consiguiendo colgarse la medalla de campeón en cuatro ocasiones además de otras muchas preseas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

