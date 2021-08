Sucesos Recuperan en Aguadulce un vehículo sustraído en Madrid miércoles 25 de agosto de 2021 , 12:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El vehículo sustraído tenía las placas de matrícula dobladas, correspondientes a otro con las mismas características



En la denominada operación “Minfal”, la Guardia Civil de Almería ha recuperado en Aguadulce-Roquetas de Mar un vehículo que fue sustraído en Madrid. Los agentes localizan y detienen a un vecino de Huércal de Almería como autor de los delitos de Robo con Fuerza en la Cosas y Falsedad Documental.



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil, en materia de seguridad ciudadana y en lucha relativa a los delitos contra el patrimonio en la provincia de Almería.



La operación se inició el pasado día 19 cuando la Guardia Civil de Almería, localiza estacionado en Aguadulce-Roquetas de Mar un vehículo de gama media, con altas prestaciones, sustraído en Madrid y con las placas de matrícula dobladas.



Los agentes encargados de la investigación realizan las gestiones necesarias que determinan que las matriculas que lleva puestas el vehículo localizado, corresponden a otro de la misma marca y modelo, e incluso color, propiedad de un vecino de Almería. El propietario de este turismo comunica a los agentes que había recibido notificaciones de infracciones cometidas en lugares que no había estado, e incluso una llamada telefónica de una aseguradora dando parte de un siniestro ocurrido en Almería y que él no había sufrido.



La Guardia Civil realiza varios dispositivos de vigilancia entorno al lugar donde se encuentra estacionado el vehículo sustraído, dando como resultado positivo en el momento que el autor de los hechos accede al mismo.



Como resultado de la denominada operación denominada “Minfal”, la Guardia Civil de Almería detiene en Aguadulce-Roquetas de Mar a una persona como autor de los delitos de Robo con Fuerza y Falsedad Documental, tras ser localizado accediendo a un vehículo sustraído y con las placas de matrícula dobladas.



