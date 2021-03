Sociedad Regálate autociudado, disfruta de los baños árabes Escucha la noticia Durante estos tiempos a veces no sabemos qué actividades hacer y en el artículo de hoy te proponemos cuidar de ti mismo. Buena idea, ¿verdad?

Es autocuidado es algo que ha cobrado mucha importancia estos últimos años y es que, es realmente necesario tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Dedicarnos tiempo a nosotros mismos es de vital importancia. Te proponemos disfrutar ni más ni menos que disfrutar de los baños árabes. Una agradable experiencia que seguro no te va a dejar indiferente.



Para ponerte en contexto, ya que tal vez no conozcas en qué consiste nos gustaría contarte un poco sobre su historia y sus múltiples nombres. Consideramos importante conocer un poco de historia y así entender mejor la experiencia que estás a punto de disfrutar.



Bien, un baño árabe se conoce también por otras nomenclaturas tal y como hemos comentado anteriormente. Estas son las siguientes:



- Hammam

- Baño turco

- Baño árabe



Se trata de una tipología de baño al vapor. Durante este maravilloso bañito experimentaremos la limpieza profunda de nuestro cuerpo así como el hecho de relajarse y salir revitalizado del mismo.



Estos baños vienen asociados a la cultura islámica, ya que antiguamente se trataban de espacios públicos y cuya estructura se mantiene a día de hoy. En ellos se encuentran distintas estancias dentro de un mismo espacio heredado de las termas romanas de antaño.



Una experiencia que implica un gran papel en culturas del Medio Oriente donde eran un punto de reunión social. Un lugar donde encontrarse y realizar un ritual de higiene con beneficios físicos y espirituales.



Durante la experiencia, a día de hoy podrás experimentar cómo de forma gradual aumenta la temperatura a través de las distintas estancias que mencionábamos. En la actualidad se han hecho reinterpretaciones de este tipo de baños y autocuidado. Un nuevo estilo contemporáneo de baños árabes que conocemos.



En esta nueva versión podrás sentir el viaje del agua en tu cuerpo, acompañado de masajes, rituales y vivencias con los que llegarás a conectar con tu naturaleza interior. Respetando siempre la tradición y su historia, en estos baños tendrás una experiencia que querrás repetir sin ningún tipo de duda.



Sabemos que nos encontramos viviendo en una época de incertidumbre donde la salud se ha visto afectada seriamente. Pero sabemos que si se cumplen todas las normativas y cuidados sanitarios podemos seguir disfrutando de experiencias tan sanas y positivas a distintos niveles como lo son los baños turcos.



Te invitamos a probar de esta experiencia si es que aún no lo has hecho. ¿Conocías su historia y de donde vienen? Nos parece fascinante su historia y lo que implicaban estos baños antiguamente y trasladarlos a la sociedad actual es sin duda una gran oportunidad de disfrutarlos y nutrirnos de todos sus beneficios.



Cuida de tu cuerpo y tu mente tanto como puedas y recuerda seguir las normas establecidas por cada establecimiento y comunidad autónoma. Es importante para cuidar de ti, de tus allegados y de todas aquellas personas que trabajan dura para ofrecerte experiencias como esta con la mayor seguridad posible.