Regresa El Programa De Teatro Escolar Con “El Gato Con Botas”

domingo 13 de marzo de 2022 , 19:18h



El programa Educateatro, que de la mano de Escenalia, acerca las artes escénicas a la población escolar, regresa de nuevo al Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, tras el obligado paréntesis por la pandemia. En esta ocasión será la compañía Stardin Stardan que pondrá en escena el próximo miércoles el clásico 'El gato con botas', cuento popular europeo recopilado, en 1695 por Charles Perrault, publicado en su libro Cuentos de antaño, que cuenta la historia de un gato que, a base de astucia y engaños, consigue la fortuna y la mano de una princesa para su amo, totalmente pobre.

Dos son las sesiones programadas de "El gato con botas", a las 10 y a las 11,30 horas, y a ellas está previsto que acudan un total de 317 alumnos de 3 a 7 años de los centros Profesor Tierno Galván, de Llanos de Vícar, Rodriguez de la Fuente, de Barrio Arcilla, Altaduna, de Roquetas de Mar, y Portocarrero de Aguadulce.

Será la primera representación de esta nueva temporada, estando previstas otras cuatro representaciones más a lo largo de los meses de abril, mayo y junio. La primera de ellas será el miércoles 6 de abril, con la obra en inglés “Jack and the magic beans”. La siguiente cita, también en inglés, pensada para alumnos de 8 a 16 años, con la obra “Over the rainbow, Heroes & Myths, the origin of theatre”. Le seguirán dos nuevas representaciones en castellano, la primera el 18 de mayo con “Las aventuras de Alicia en el país de las Maravillas” , dirigida a alumnos de 8 a 11 años, y el 8 de junio, con la obra 'Hansel y Gretel', para escolares de 3 a 7 años.

La entrada estará subvencionada por el Ayuntamiento de Vícar para los escolares de los centros educativos del municipio, a los que además pone a su disposición autobuses gratuitos para poder desplazarse hasta el Teatro Auditorio desde los respectivos centros educativos.