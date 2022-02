Deportes Regresa la segunda edición del Rally-Tramo Cronometrado de Felix miércoles 16 de febrero de 2022 , 19:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El pabellón de deportes Moisés Ruiz ha acogido este miércoles la presentación de la II edición del Tramo Cronometrado de automovilismo que tendrá lugar los días 19 y 20 de febrero en el municipio de Felix (Almería). La prueba, que se desarrollará dentro del término municipal, tiene una distancia de 8,10 kilómetros en el que los pilotos tendrán que dar cuatro vueltas, componiendo un circuito de 32,4 kilómetros, según ha indicado la Diputación en una nota. En el acto de presentación ha participado el diputado de Deportes, José Antonio García, el alcalde de Felix, Baldomero Martínez, y el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso Borbalán. El equipo deportivo de aficionados CD CODA (Cronometradores y Oficiales De Automovilismo) es el encargado de la organización de un evento "que consolida a los municipios del interior como baluartes del binomio deporte-turismo en la provincia de Almería", según la Diputación. El diputado de Deportes ha resaltado que esta prueba "levanta la bandera de cuadros" para el calendario automovilístico del 2022. "Esta prueba ha venido para quedarse con el objetivo de situar a Almería como uno de los mejores destinos para disfrutar del deporte de motor. Felix se convertirá en epicentro del mundo del motor y recibirá miles de espectadores", ha dicho. Para el diputado provincial, "eventos como son una muestra de la hoja de ruta que nos marcó el presidente de Diputación para dinamizar económica y socialmente las zonas de interior para lograr asentar la población en el interior". Asimismo, ha invitado a los almerienses a conocer "el balcón del Poniente con una panorámica única para disfrutar del mundo del motor y de la belleza de este pueblo". Por su parte, el alcalde de Felix ha agradecido a Diputación el apoyo para hacer realidad que esta prueba vuelva a su municipio. "Estamos muy contentos porque Felix va a ser el epicentro andaluz del automovilismo. Este tipo de pruebas dan visibilidad y nos permiten promocionar nuestro municipio como el 'balcón del Poniente'", ha expresado. Por otro lado, el presidente del CD CODA, Manuel Alonso Martín, ha destacado que es "una prueba con un tramo muy técnico, con zonas rápidas y lentas que serán un aliciente para los corredores. Esta prueba deportiva es una de las más bonitas que se celebra en el campeonato, especialmente por el entorno natural en el que se desarrolla. Esperemos que se consolide como el evento principal del municipio". Por último, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso Borbalán, ha manifestado la importancia de este evento. "Damos a conocer el balcón del poniente por la cantidad de equipos que vienen a participar de otras regiones como Galicia, Murcia y el resto de Andalucía. El automovilismo contribuye al desarrollo del turismo y la economía en los municipios pequeños. Será un fin de semana con una alta actividad de los comercios y restaurantes del pueblo". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

