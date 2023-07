Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Relevo al frente de la delegación provincial del Ministerio de Hacienda y Función Pública martes 18 de julio de 2023 , 17:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Conoce los cambios en el Gobierno de Almería: Felipe Peregrín asciende a interventor delegado regional y Blas Javier López Carrión le sustituye como delegado de Economía y Hacienda El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha despedido a Felipe Peregrín Muñoz, delegado de Economía y Hacienda en Almería quien, tras su ascenso, pasará a ocupar el cargo de interventor delegado regional en Andalucía del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Peregrín será, además, el nuevo delegado especial de Economía y Hacienda en Andalucía y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Nacido en Pulpí en 1959, Felipe Peregrín es licenciado en Derecho e interventor y auditor del Estado, además de inspector de Hacienda. Fue consejero técnico en la Intervención General del Estado durante los años 1988 y 1989, en 1990 ocupó el cargo de interventor territorial en Almería y, desde 1992 hasta la actualidad, ha sido el delegado de Economía y Hacienda en la provincia, además de interventor. A Felipe Peregrín le sustituye en el cargo Blas Javier López Carrión, nacido en 1971 en Granada. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, es miembro del Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado. Ha ocupado puestos en la Subdirección General de Análisis de Programas en la Dirección General de Presupuestos y en las divisiones II y III de la Oficina Nacional de Auditoria. Desde 2014 hasta su nombramiento como nuevo delegado de Economía y Hacienda en Almería, López Carrión ha ocupado el puesto de Subdirector General de Inspección y Control en la Dirección General de Fondos Europeos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

