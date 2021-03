Capital Remodelación de parques en Amatisteros y construcción de zonas infantiles y de calistenia en la Vega de Acá sábado 20 de marzo de 2021 , 10:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Estas actuaciones se enmarcan en el compromiso municipal de propiciar espacios saludables al aire libre compartidos por niños, padres, jóvenes y mayores







En Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento de Almería ha aprobado la contratación de las obras de ejecución y mejora de los parques infantiles en Rambla Amatisteros, con un presupuesto base de licitación de 69.251,58 euros. Al mismo tiempo se ha aprobado la licitación de las obras para la creación, en la Vega de Acá, de dos nuevos parques infantiles y zonas de calistenia, con un un presupuesto base de licitación de 119.978,19 euros.



De esta forma, el Consistorio, a través del Área de Servicios Municipales, viene a concretar el anuncio del pasado mes de octubre anunciando estas inversiones que, en el caso de la Vega de Acá, vendrá a sumar nuevas zonas de juegos infantiles y de calistenia a las más de 210 áreas existentes en todo el término municipal, todo ello en en objetivo que se ha marcado el Equipo de Gobierno de mejora, remodelación y creación de nuevos equipamientos para dotar a los barrios de espacios de reunión y saludables compartidos.





Rambla Amatisteros

Las obras de remodelación y mejora de zonas infantiles en Rambla Amatisteros duplicarán la superficie actual dedicada a juegos para niños, reconvirtiendo un espacio que hoy ocupa una estructura de hormigón y mármol en una nueva zona de juegos. Esta actuación responde principalmente a la petición vecinal recabada por el Equipo de Gobierno en sus visitas al barrio y que ahora va a concretarse creando un entorno “más funcional e integrador, unificando su carácter utilitario”, ha explicado la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez.





Zonas de juegos infantiles y calistenia

Por otro lado, los dos ámbitos en los que se van a emplazar tanto los juegos infantiles como los elementos para la práctica deportiva al aire libre (calistenia) están situados en zonas urbanas consolidadas, previamente urbanizadas y ajardinadas, ahora completadas con este equipamiento, en respuesta a las demandas recogidas a través de los vecinos de la zona, en pleno proceso de expansión con la ejecución de nuevas promociones de vivienda”, ha subrayado Sánchez.



En todos los casos el objetivo es mejorar las condiciones del entorno urbano, dotando de espacios de diversión infantil y zona deportiva al aire libre, “espacios que combinarán juego y deporte, en respuesta además a unas necesidades condicionadas por la situación derivada de la actual pandemia y que nos obliga, en definitiva, al diseño y ejecución de espacios más agradables y una ciudad más habitable”.



En la calle Bizet, el primero de estos espacios contará con una superficie de 300 m2, creando un área infantil con diferentes juegos para diferentes edades y una zona destinada a calistenia para la práctica del deporte al aire libre Todos los elementos quedarán dispuestos sobre pavimento de seguridad con terminación en césped artificial, con el fin de conferirle a la zona mayor confort y calidad.



El otro espacio derivado de esta licitación quedará ubicado junto a los jardines de Enfermería, en la Avda. Vega de Acá). En este zona se ha previsto el equipamiento igualmente de un área infantil con diferentes juegos para diferentes edades y una zona destinada a calistenia para la práctica deportiva al aire libre. Separadas entre sí, cada una de estas zonas ocupará unos 100 metros cuadrados de superficie. Con un plazo de ejecución de dos meses, en ambas zonas se ha previsto igualmente la dotación e instalación de carpas textiles que mitiguen el calor y la radiación solar.





Más carril bici

Como parte de los acuerdos adoptados en la última Junta de Gobierno Local, celebrada de forma telemática, ha sido también la adjudicación de las obras para completar la conexión viaria mediante carril bici entre la N-344 y El Toyo. Los 215 metros de vía ciclista que se construirán a través de esta actuación vendrán a unir un tramo de carril bici inconexo en el barrio de El Toyo-Retamar.



Los trabajos, adjudicados a la empresa 'Provial Proyectos y Vías Almería S.L.', tendrán una inversión total de 28.800 euros. De acuerdo al proyecto aprobado, la ejecución de esta obra incluye demoliciones y trabajos previos, movimiento de tierras, pavimentaciones, capa de rodadura de la vía ciclista en zonas donde no existe tráfico rodado, señalización horizontal de marcas viales, la colocación de señalización vertical que ordene el tráfico y ubicación de aparca bicicletas.





Plaza Matías Pérez

Por último, significar que también se ha adjudicado el contrato menor para la redacción del proyecto de la adecuación de la Plaza Matías Pérez y entorno, por importe de 7.260 euros. Una actuación, a futuro, con la que el Ayuntamiento pretende “dotar a este entorno de un carácter unitario, potenciando un mayor protagonismo del peatón”, ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

