Remunicipalizar Almería

Desde hace bastante tiempo uno de los problemas que más denuncian los vecinos y vecinas de Almería es la limpieza en nuestros barrios. Son muchas las zonas de nuestra ciudad que acusan la falta de limpieza, el abandono de sus parques y jardines y la falta de unos buenos servicios esenciales como, por ejemplo, transporte urbano.

Todos los partidos políticos de nuestra ciudad tanto a izquierda como a derecha del espectro político denuncian la nefasta gestión en el mantenimiento y limpieza de nuestras calles. Todos ellos concuerdan en dos puntos fundamentales; primero que es culpa del Ayuntamiento por no presionar a la subcontrata, la única solución del PP ha sido aumentar el pago en 1,6 millones para que la ciudad este, si cabe, más sucia que antes. En segundo lugar, lo que todas las formaciones tienen en común es no proponer ninguna solución más allá de la critica por la ineficiente gestión tanto del Ayuntamiento como de la empresa. Cambio estructural en la gestión de la limpieza en Almería.

La ineficacia de la empresa de limpieza concesionaria del servicio en Almería nos debe llevar, si de verdad estamos buscando soluciones, a un debate profundo sobre la viabilidad de este modelo de semiprivatizaciones, cuando no privatizaciones totales, al que tan acostumbrados nos tiene, por desgracia, el Partido Popular. Bajo el mantra de que “lo privado funciona mejor” nuestros servicios públicos están siendo vendidos, desmantelados y destruidos sistemáticamente por los gobiernos de la derecha.

En ocasiones la solución es sencilla pero los partidos políticos no pueden ejercerla ya que atentan contra los intereses de sus patrones económicos. Hay una palabra que esta fuera del diccionario de la derecha y en algún partido de la izquierda no se puede, tampoco, pronunciar salvo campaña electoral: Remunicipalización. Los datos avalan la eficacia de lo publico sobre lo privado.

Un informe del Tribunal de Cuentas respecto a esta materia señala que la gestión pública de basuras o limpieza cuesta, en el 95% de los casos, menos que donde se aplica una gestión privada y señala también que pagar más a estas empresas privadas no se traduce en un mejor servicio, el caso de Almería es un claro ejemplo de la certeza de este dato.

La misma fuente señala que la gestión directa del municipio de este servicio se traduce en un ahorro medio del 71% con respecto a la gestión privada, concertada o concesionada.

Otro dato relevante, recogido en el mismo informe es que cuanto más grande es la población menor es el gasto medio por habitante.

El mejor ejemplo de gestión pública eficiente es el del Ayuntamiento de Alcorcón donde la empresa pública (ESMASA) acabó el año 2020 con beneficios, los cuales se revirtieron en el municipio en lugar de ir a parar a manos de un empresario privado.

En conclusión podemos decir que un servicio de limpieza público que abarque tanto limpieza de la vía publica, retirada de basuras y parques y jardines sería más barato y mas eficiente lo que nos ayudaría a que, en nuestras calles, dejen de verse ratas, cucarachas y montañas de suciedad y basura que empeoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Almería además de afear a nuestra ciudad. Alejandro José Lorenzo López Portavoz Municipal de Podemos Almería