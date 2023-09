Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Mas NOTICIAS Renting de segunda mano: ventajas de este nuevo sistema comercial Escucha la noticia Conducir un coche propio es un acto de libertad incontestable, disfrutando así de la carretera sin rendir cuentas a terceros. No obstante, hacerlo supone desembolsar una enorme cantidad de dinero, algo que no todo el mundo se puede permitir. ¿O tal vez no? Hoy venimos a hablar de las ventajas que plantea el renting de segunda mano. Una revolución comercial dentro del mercado de la automoción que ya se ha posicionado como uno de los recursos más solicitados del sector. Porque te mereces ser el dueño de tus tiempos y la movilidad es un elemento esencial en dicha materia. Ahorra cada mes con el renting de segunda mano Comprar un coche de segunda mano supone un notable ahorro con respecto a uno recién salido de concesionario. Sin embargo, sigue suponiendo un gran desembolso de dinero. Por consiguiente, el renting particulares segunda mano se presenta como la solución definitiva a todos los problemas económicos. Una modalidad que abarata más si cabe los precios del renting para así ponerlo al alcance de cualquier particular que desee tener su propio coche. Si bien es cierto que el vehículo en cuestión no será estrictamente nuevo, hay que señalar que son coches muy recientes. Tienen unos pocos años (generalmente entre dos y cinco), muy lejos de los en torno a diez o quince que suelen tener los automóviles de venta de segunda mano. Por consiguiente, es una oportunidad increíble para conducir sin depender de terceros y no tener que hacer ningún tipo de sacrificio financiero. Todos los servicios de siempre incluidos Ahora bien, ¿significa esto que se va a tener que prescindir de los servicios que han hecho del renting una opción de lo más satisfactoria? Para nada. Todas y cada una de las prestaciones asociadas a este tipo de alquiler quedan vigentes también en los contratos de segunda mano. Lo cual, volviéndose a comparar con la compra de vehículos usados, evidencia un significativo ahorro a largo plazo. Los renting, también este formato, incluyen en las tasas mensuales todas las reparaciones y trabajos de mantenimiento necesarios en el vehículo. De igual modo, cuentan con el servicio de cambio de neumáticos gratuito. Todo ello sin dejar de lado su seguro a todo riesgo. Un conjunto de elementos que se dejan de tener que pagar de forma externa, demostrando así que las cuentas son mucho más económicas cuando se abona una tarifa de estas características. Simplifica la gestión con Second Renting El renting de segunda mano es un modelo relativamente nuevo que todavía está dándose a conocer. No obstante, a pesar de que muchos particulares no sepan cómo orientar la búsqueda de estos contratos, ya hay especialistas que les enseñan a obtener las mejores condiciones en cada caso. Unos profesionales que, como los de Second Renting, hacen que todo sea mucho más sencillo. En Second Renting trabajan en primer lugar como asesores, mostrando a sus clientes la magnitud de dicho mercado e indicando cuáles son sus mejores alternativas en base a las necesidades que puedan tener. Asimismo, los acompañan en todo el proceso de contratación, permaneciendo a su lado hasta la esperada entrega de llaves. Una ayuda clave para obtener el máximo rendimiento de esta oportunidad tan destacada. Encuentra el modelo de coche soñado Así pues, en Second Renting te demostrarán que hay muchos vehículos entre los que puedes elegir sin que tu bolsillo se vea perjudicado. Recuerda que todos los modelos son prácticamente nuevos, por mucho que sean de segunda mano, lo cual te va a garantizar un óptimo rendimiento en toda la duración del contrato. No importa si buscas un BMW, un Chevrolet, un Honda, un Fiat o incluso coches de alta gama como un Tesla o un Jaguar. En Second Renting conocen a la perfección este mercado y te tenderán la mano para que te pongas al volante del vehículo con el que siempre has soñado. Porque la calidad y el ahorro ya no son términos contrapuestos, sino complementarios. Es una información de noticiasdealmeria.com:..