Economía Repara tu camión en tiempo récord con R1 Prix miércoles 21 de julio de 2021 , 12:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Alrededor del 70% de las mercancías que se mueven por la Unión Europea lo hacen en camiones, y en España, esa cifra ronda el 90%; éstos son unos datos que evidencian la importancia que tiene este sector dentro de la economía de un país, e incluso de un continente, y por lo tanto a nivel mundial. Pero más allá del problema que puede suponer para los flujos económicos cualquier desajuste en la logística, quien lo sufre en primer lugar es quien conduce el camión y su empresa, suponiendo unas pérdidas importantes en tiempo, que se traducen en dinero. Una avería que se produce y que tarda demasiado en ser reparada es un trastorno que puede trastocar muchos otros negocios derivados de lo que va en el camión. Taller Renault Ahí es donde está la importancia del taller Renault, porque ofrece unos servicios que no solo resultan imprescindibles, es que además son incomparables. Algunos detalles que cualquier profesional apreciará sin lugar a dudas, son que no hace falta cita previa, que la reparación es inmediata ya que el tiempo máximo desde que tienen la orden de trabajo y se ponen a la tarea no supera la media hora, que garantizan la mano de obra y la disponibilidad de las piezas, así como la emisión directa de factura y el presupuesto previo. Por otro lado, ofrecen el mantenimiento periódico, el tratamiento Actioil, el cambio de filtro secador, de valvulina y filtro de caja de cambios y grupo, el de aceite, el de anticongelante, las correas y tensores, el pulido de faros, el cambio de fuelle de suspensión y chasis, de pastillas de freno, del aire acondicionado, del elevalunas, de la batería, de las escobillas del limpiaparabrisas, de las tarjetas de tacógrafo, y de lo dejan listo para la ITV, entre otras cosas. Camiones Renault Además tienes los camiones Renault R1 Gama, que es el concesionario oficial en la provincia de Granada, Alicante, Murcia y Almería, y cuenta con servicio técnico oficial y venta de vehículos nuevos y de ocasión, con el respaldo de una marca de prestigio internacional y sobradamente acreditada. El personal de la empresa se convertirá en el mejor aliado para ayudarte a elegir el vehículo más adecuado para tu trabajo, en función de la mercancía, las distancias o tus propios objetivos, pero además, van a facilitarte el proceso de compra, así como poner a tu alcance el cambio de camión comprándote el tuyo. La logística se ha visto beneficiada por la crisis de la pandemia ya que ha habido que mover más mercancía que nunca, entre otras razones porque las compras por internet se han incrementado exponencialmente, y es por eso que a los profesionales no les debe pillar fuera de juego, no les puede parar una avería, de tal modo que lo primero es elegir un buen camión, y lo segundo es tener garantizado que en caso de problemas mecánicos, esto no les parará. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.