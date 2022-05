Sucesos Ampliar Rescatan con vida a una espeleóloga herida en Cueva de la Gitana en Sierra de María domingo 22 de mayo de 2022 , 09:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo multidisciplinar de rescate logra acceder hasta la accidentada con microvoladuras, extraerla y evacuarla consciente al hospital Torrecárdenas





Los servicios de emergencia han logrado esta madrugada rescatar con vida a la espeleóloga herida en la Cueva de la Gitana en Sierra de María en Almería tras lograr acceder hasta ella con microvoladuras, extraerla y evacuarla posteriormente hasta el hospital Torrecárdenas, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. Inicialmente, el médico especialista que se había desplazado en helicóptero desde Málaga para colaborar en las labores de asistencia a la accidentada pudo entrar para asistirla y, a continuación, miembros del equipo multidisciplinar, coordinado por una veintena de especialistas la Guardia Civil del Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM), ha completado las labores de rescate al lograr extraerla en camilla con éxito del paraje sobre las cinco de la madrugada de este domingo. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han evacuado a la espeleóloga, de 60 años de edad, en estado consciente y orientada con lesiones en una de sus muñecas y traumatismo craneoencefálico. El accidente se ha producido sobre las 12:00 horas del sábado, cuando el centro de coordinación ha recibido la llamada de auxilio para una mujer que practicaba espeleología, -disciplina que estudia la naturaleza, el origen y formación de las cavernas, su fauna y flora-, y ha sufrido una caída que le ha ocasionado un golpe en la cabeza y en una de sus muñecas en la cueva de la Gitana, en el Parque Natural Sierra de María. En el lugar han trabajado una veintena de efectivos de Guardia Civil de Montaña, otros seis de Bomberos del Levante, cinco de Seguridad Ciudadana del instituto armado, uno de la unidad de Tedax, seis del grupo de Espeleosocorro Andaluz, dos del mismo grupo de Murcia, 7 de la Asociación de Espeleología Velezana, dos de Protección Civil de María, dos agentes de Medio Ambiente y dos médicos del Servicio Andaluz de Salud. En total, más de medio centenar de profesionales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

