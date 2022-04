Capital Retiran uno ficus del Paseo tras el impacto de un remolque de un camión jueves 07 de abril de 2022 , 20:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El suceso, sin heridos, ha provocado que el árbol, ubicado en el tramo final del Paseo se raje por la mitad. En breve, se repondrá por otro ejemplar El Ayuntamiento de Almería informa de que el servicio de Parques y Jardines se ha visto obligado a retirar uno de los ficus ubicado en el tramo final del Paseo de Almería tras sufrir este el fuerte impacto del remolque de un camión, rajando el tronco por la mitad. Desde el área de Sostenibilidad Ambiental adelantan que, una vez vez retirado el árbol dañado, se procederá, a la mayor brevedad posible, a plantar otro ejemplar en el mismo lugar. Afortunadamente, el suceso no ha producido más daños y el conductor del camión se encuentra en perfecto estado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

