Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Reunión del subdelegado del Gobierno con el presidente de la Audiencia y con el fiscal jefe jueves 09 de febrero de 2023 , 19:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pasado 1 de enero comenzaron a operar el séptimo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de Mar, el 11º Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almería y el Juzgado de lo Penal nº 6 de Almería El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Audiencia provincial de Almería, el magistrado Luis Miguel Columna, y con el fiscal jefe de Almería, José María López Cervilla, con quienes ha abordado la situación actual de la Administración de Justicia en Almería. En la reunión, se ha hecho referencia a la puesta en marcha de los nuevos órganos judiciales que el Ministerio de Justicia aprobó para la provincia el pasado mes de noviembre y que están en funcionamiento desde el pasado 1 de enero: el séptimo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de Mar, el 11ª Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almería y el Juzgado de lo Penal nº 6 de Almería. La aprobación de estos nuevos órganos judiciales, señala el subdelegado del Gobierno, José María Martín, responde al compromiso del Gobierno de España con la mejora del sistema judicial de la provincia y a su voluntad de afrontar, atender y resolver la carga de trabajo existente en la Administración de Justicia. La creación de las nuevas unidades judiciales forma parte del plan Justicia 2030, que establece en las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital sus tres pilares legislativos. Por su parte, el fiscal jefe ha mostrado su satisfacción por la incorporación de tres nuevas plazas de fiscales para Almería, que con estos refuerzos consolidaría una plantilla de 42 fiscales en la provincia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.