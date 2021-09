Sucesos Ampliar Revisión de los planes de emergencias de Deretl y Geocycle sábado 04 de septiembre de 2021 , 11:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La comunidad autónoma mejora en protección y seguridad gracias a estos planes para accidentes en los que intervienen sustancias peligrosas El Gobierno andaluz ha remitido al Consejo Nacional de Protección Civil, órgano de cooperación en esta materia de la Administración General del Estado, un total de 17 Planes de Emergencia Exterior para su informe, según ha informado la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.



Los Planes de Emergencia Exterior (PEE) pertenecen a la categoría de Planes Especiales, en este caso concreto a los relativos a emergencias provocadas por accidentes graves donde intervienen sustancias peligrosas. Tres nuevos planes para la provincia de Sevilla

Entre los 17 planes remitidos para informe, tres son de nueva creación para la provincia de Sevilla. Se trata del PEE Las Marismas de Lebrija, en Lebrija, el PEE José Parraga, en Morón de la Frontera y el PEE PQS, en la localidad de Dos Hermanas. Planes revisados para garantizar su modernización y eficacia

El resto de los PEE remitidos al Consejo Nacional de Protección Civil, un total de 14, son revisiones de planes ya existentes. Estas revisiones deben hacerse como mínimo cada 3 años a fin de incorporar las mejoras detectadas durante su implantación y mantenimiento, así como para sumar nuevos conocimientos técnicos, aspectos que permiten mejorar la respuesta en caso de accidente grave, además de salvaguardar la vida de las personas, los bienes y el medio ambiente. Las revisiones son una garantía de que los planes se adaptan y añaden novedades o mejoras también en materia de prevención para evitar accidentes o minimizar sus efectos.



En esta ocasión se han revisado en la provincia de Almería: Deretil en Cuevas de Almanzora y Geocycle en Albox.



En Córdoba lo han hecho: Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) en la capital, SOLACOR en El Carpio, La Africana en Posadas, SOLUZ Guzmán y Palma I y II en Palma del Río.



La provincia granadina ha revisado, por su parte, ANDASOL, Aldeire y La Calahorra; mientras que Huelva ha hecho lo propio con MATSA en Almonaster La Real, IGCAR en Minas de Riotinto y Polígono Industrial Punta del Sebo en la capital onubense.



Málaga ha revisado Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y, por último, Sevilla: SOLNOVA en Sanlúcar la Mayor, SOLUCIA en Lebrija y HELIOENERGY en Écija.



Todos los planes remitidos cuentan con el informe favorable del pleno de la Comisión de Protección Civil de Andalucía que tiene, entre algunas de sus funciones la homologación de planes o la labor de información, con carácter preceptivo y no vinculante, de normas, planes y documentos técnicos en la materia.



Una vez informados favorablemente por el Consejo Nacional, los planes serán aprobados en el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y servirán para mejorar la protección de la población y la seguridad de los municipios y ciudades. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

