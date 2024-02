Revista científica destaca el impacto del cribado de hepatitis C en Urgencias en Torrecárdenas

jueves 08 de febrero de 2024 , 10:01h

El Hospital Universitario Torrecárdenas está comprometido con el objetivo de la eliminación de la hepatitis C, prueba de ello es la puesta en marcha del proyecto de cribado de hepatitis C en Urgencias, con la colaboración de las unidades de Digestivo y Laboratorios el proyecto FOCUS, siendo el primer centro hospitalario andaluz seleccionado para ello.

En un reciente número de la revista científica ‘Emergencias’ de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), se ha publicado el trabajo del hospital referente de la provincia titulado: “Cribado oportunista del virus de la hepatitis C en un servicio de urgencias en Almería, España”. Que pone de manifiesto, los resultados preliminares del proyecto de cribado de hepatitis C que se está llevando a cabo en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Torrecárdenas desde agosto de 2021.

Esta publicación en la revista “Emergencias” tiene un gran impacto a nivel científico, ya que está posicionada en el 1er cuartil en la categoría “Emergency Medicine” de JCR, con un factor de impacto de 5,5 en el año 2022. Su relevancia se refleja en la difusión de conocimientos actualizados y su contribución a la mejora continua de la atención médica de urgencias.

Gracias al trabajo conjunto e incansable del todo el personal médico, de enfermería y de laboratorio del Hospital Universitario Torrecárdenas, hasta el momento se han cribado 19.600 pacientes, de los cuales, 72 tenían una infección activa por VHC y se han podido tratar y curar a más del 50% de estos pacientes.

Este proyecto asistencial, liderado por la hepatóloga Marta Casado y coordinado por la doctora Anny Camelo, microbióloga del hospital almeriense, tiene como objetivo la detección temprana y el tratamiento de pacientes con infección por el virus de la hepatitis C (VHC) y que desconocen su estado de infección. La infección por VHC suele ser una enfermedad silenciosa, que cursa frecuentemente asintomática y que sin tratamiento puede evolucionar a cirrosis hepática. En la actualidad, la hepatitis C se puede curar con un tratamiento de 2-3 meses, gracias al uso de antivirales de acción directa de elevada eficacia y buen perfil de seguridad.

La Organización Mundial de la Salud ha propuesto para el año 2030 la eliminación de las hepatitis virales como un importante problema de salud pública, y así se contempla en el Plan Andaluz para la eliminación de la hepatitis C. Alguna de estas hepatitis, como es la hepatitis B se puede prevenir con el uso de vacunas eficaces y otras como el de la hepatitis C se puede curar con tratamientos altamente eficaces. En este sentido, España es uno de los países mejor posicionados para conseguir la eliminación de la hepatitis C. Sin embargo, para conseguir este objetivo es imprescindible el diagnóstico de los pacientes con hepatitis C que desconocen su estado de infección.