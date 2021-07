‘Rincones de Música y Palabra’ de Oria como referente cultural en el Almanzora

Diana Navarro, Luar Na Lubre, Manuel Galiana, Guillermo Fernández, Jaime Lafuente, Jesús Ronda y Mar Hernández actuarán en el evento de este año entre los meses de julio y agosto







El municipio de Oria acoge del 15 de julio al 12 de agosto la XI edición de ‘Rincones de Música y Palabra’ que reunirá a Jaime Lafuente y Jesús Ronda, Mar Hernández, Luar Na Lubre, Manuel Galiana y Guillermo Fernández y Diana Navarro. Esta actividad ha sido presentada esta mañana en la galería Alfareros de la capital por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; el teniente de alcalde de Oria y concejal de Cultura, Antonio Torrente y el guitarrista Francis Hernández.



Estos ’Rincones de Música y Palabra’ constatan una apuesta decidida del Ayuntamiento de Oria por hacer de la cultura un elemento distintivo del municipio. Historia, patrimonio y tradición vertebran este proyecto de música y oratoria, enfocándolo como una ventana turística desde la cual reivindicar el valor de la cultura rural de Oria y del Valle del Almanzora.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, que ha calificado ‘Rincones de Música y palabra’ como un referente cultural de la provincia de Almería, ha subrayado que “son ya once años los que se lleva celebrando este gran evento cultural en Oria. No es fácil hacer este tipo de actividad, y mucho menos en un municipio con poco más de 2.000 habitantes. Pero con esfuerzo y trabajo se ha conseguido un evento de esta magnitud con artistas de renombre y calado nacional. Hablamos de una actividad que es referente ya tanto en la provincia como fuera de ella”.



El teniente de alcalde, Antonio Torrente ha desgranado el programa completo de ‘Rincones de Música y Palabra. El concejal ha subrayado que “se ha vuelto a conseguir una programación que genere la máxima comunión entre la propuesta artística y los espacios privilegiados de nuestro pueblo. No en vano, es esta suma la que confiere a este festival el embrujo especial que cautiva y se graba en la memoria de quienes lo presencian”.



“Sin alejarse de sus inicios, la edición de 2021 sigue ofreciendo un producto cultural original y de la mayor calidad posible. Reinventándose cada año, se sigue apostando por la interiorización de este proyecto entre la población local. Por este motivo, se ha valorado mucho por la puesta en escena de los espectáculos y su proyección tanto para el festival como para el municipio”, consideraba el edil de Cultura, Antonio Torrente.



Estos “XI Rincones de Música y Palabra”, se afianzan como una de las apuestas más importantes en cuanto a la oferta cultural de este verano en la provincia de Almería. Siendo los artistas almerienses parte importante en este festival, se da el caso de que esta colaboración se hace mucho más estrecha tras cada edición, hasta el punto de involucrarse de lleno en el proyecto. En este contexto, el apoyo de la Diputación de Almería se ha hecho, en todos los aspectos, imprescindible para que este festival se consolide y crezca en cada edición.

Actuaciones

La primera actuación de Rincones de Música y palabra’ tendrá lugar el 15 de julio a las 22:30 horas en la Era de Ciezar. La actuación se denomina ‘De pícaros. Picardías y otras melodías’. Es un concierto en el Jaime Lafuente y Jesús Ronda, repasa algunas de las piezas más divertidas del repertorio de canciones tradicionales ligadas a la picaresca y al amor. Un concierto de escucha fácil, con mucha carga de humor, propia de la temática, huyendo siempre de las partes más groseras y escatológicas y centrado en el doble juego de las palabras.



El 22 de julio a las 22:30 horas en el Mirador de la Ermita de San Gregorio actúa Mar Hernández que aparte de la voz tocará el piano, con la guitarra de Francis Hernández y la percusión de Johny Cortés. Desde muy temprana edad, Mar Hernández destaca en los Talents musicales de la televisión española, siendo finalista en todos los que ha participado como La Voz Quids, Menuda Noche, El Legado, Fenómeno Fan, Volverte a ver y Tierra de talento.



Esta joven artista ha cantado con relevantes figuras de la música, como la cantante internacional Gloria Gaynor, India Martínez, Diana Navarro, el batería Martin Andersen, el director de orquesta Ramón Cardo, el trompetista y director Antonio Ximénez, la Big Band Clasijazz y muchos artistas más. Mar Hernández se ha convertido en una estrella de la música y una figura que tiene una gran proyección, ya que solo tiene 17 años.



El 29 de julio llega a la Cantera de la Cuesta María, el Grupo Luar Na Lubre que presenta su disco ‘Vieiras y vieiros. Historias de peregrinos’. Vieiras e vieiros. Historias de peregrinos es el 19º disco de la banda Luar Na Lubre. Un álbum que explora los escritos, las leyendas, las sonoridades y las huellas que los peregrinos dejaron a través de los múltiples senderos que conforman el Camino de Santiago a su paso por el territorio gallego. El factor humano de la vía xacobea es el hilo que teje un relato plural que abarca diversas épocas, voces y contextos.



Luar Na Lubre nació en 1986 en A Coruña con el objetivo de dar a conocer la música y la cultura gallega. Después de tres décadas de trayectoria, 18 discos publicados y más de 1.500 conciertos, el grupo, una referencia a nivel internacional de la música folk, situó a Galicia en los escenarios de más de 30 países de todo el mundo. La constancia y la fidelidad al universo folk definen, desde sus inicios, el trabajo de Luar Na Lubre.



Desde la publicación de O son do ar (1988), tema que llegó a versionar Mike Oldfield, el grupo procuró su propio sonido, teniendo como inspiración principal la música gallega. Hoy en día, con una identidad propia reconocida y consolidada, la música de Luar Na Lubre forma parte no solo del imaginario, sino del patrimonio colectivo.



El 5 de agosto, Manuel Galiana y el guitarrista Guillermo Fernández ofrecen en el Parque del Norte de Oria a las 22:30 horas el espectáculo ‘Poesía y música’. Homenaje a Rafael de León en el que Manuel Galiana con su voz y Guillermo Fernández a la guitarra desgranan algunos de los más bellos poemas del gran letrista y poeta.



Lo forman una selección de coplas y poemas de Rafael de León, interpretados a viva voz por Galiana, cuya raíz materna es almeriense, con las magistrales notas de Fernández, adaptando de esta manera, auténticas joyas de la canción española.



La cantante Diana Navarro cierra el 12 de agosto a las 22:30 horas en la plaza de la Constitución estos ‘Rincones de Música y palabra’. Diana Navarro vuelve a los escenarios haciendo un repaso musical de toda su carrera artística. Con su impresionante voz, tan conmovedora como siempre, y traspasando cada nota y palabra, la artista presenta un nuevo espectáculo donde interpretará temas con el acompañamiento musical de una guitarra.



El espectáculo más íntimo y musical de Diana Navarro sorprenderá y hará revivir grandes momentos de su historia musical. Dicha actuación tendrá lugar junto a uno de los monumentos más emblemáticos de la provincia de Almería, la Basílica Menor de Nuestra Señora de las Mercedes.