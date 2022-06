Roquetas de Mar acoge la Jornada sobre Patología Dual

miércoles 08 de junio de 2022 , 12:20h

La Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar ha acogido la I Jornadas de Patología Dual que la Asociación El Timón ha organizado con el objetivo de buscar nuevas fórmulas que visibilicen el problema de las adicciones y su incidencia en la salud mental.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, la diputada del área de Bienestar Social, Igualdad y Familias, Ángeles Martínez, la presidenta de FEAFES Almería Salud Mental El Timón, Cristina González y, la gerente de relaciones institucionales de Lundbeck, Silvia Casas, han asistido a este encuentro que en el que se han dado cita más de 20 expertos de reconocido prestigio que pretende compartir y generar conocimiento científico para visibilizar este problema y sensibilizar a la sociedad.

La presidenta de El Timón, Cristina González, ha explicado que estas jornadas se han organizado debido al interés informativo sobre las adicciones, ya que la pandemia sanitaria ha evidenciado un aumento de personas con problemas de adicción.

Por otro lado, González ha asegurado que los últimos estudios epidemiológicos nacionales indican una elevada prevalencia de patología dual, más del 50% de pacientes de salud mental y más del 70% en la red asistencial de adicciones. Estas cifras, no incluyen la adicción al tabaco ni al juego, por lo que los porcentajes en la realidad son muchos más elevados. Según ha indicado la presidenta de la Asociación El Timón "es poco frecuente, creo que casi imposible, encontrar pacientes que acuden a los servicios ambulatorios de adicciones con problemas únicamente de adicción, no podemos centrarnos sólo en ese diagnóstico, debemos poner el foco en el problema de salud mental que subyace, por lo que actualmente no se le está dando la atención integral necesaria y la formación especialidad de los profesionales es fundamental".

Por su parte, la diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familias, Ángeles Martínez, ha destacado la apuesta de la Diputación provincial por trabajar en colaboración con otras instituciones para mejorar la atención especializada a las personas que padecen esta patología. “Durante estos últimos años hemos reforzado esta coordinación al comprobar que los casos de patología dual se están detectando cada vez más desde edades muy tempranas”, señala la Diputada.

El delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha querido reconocer la extraordinaria labor en la promoción de la salud mental y la erradicación del estigma asociado a las personas con trastorno mental, que realiza El Timón, tanto en la labor de concienciación a toda la sociedad en su conjunto, en este aspecto tan importante de la esfera sanitaria que es la salud mental, como de su lucha por erradicar el estigma que existe sobre las personas con enfermedad mental, lo que sin duda llevará a su integración en una sociedad más justa e igualitaria, fruto del conocimiento de la enfermedad”.

Por último, el alcalde de Roquetas de Mar, ha puesto en valor la labor que se lleva a cabo desde la Asociación El Timón para ayudar a todas aquellas personas que padecen este tipo de patologías que afectan a su salud mental. “El Ayuntamiento siempre estará a disposición de cualquier asociación o colectivo que trabaje al servicio de las personas que más lo necesitan”, subraya Amat.

El principal reto de estas jornadas en próximas ediciones, sobre todo, ahora que la Junta de Andalucía está apostando por el desarrollo tecnológico, es ahondar en las dimensiones reales del problema y la toma de decisiones efectivas en las políticas sociales.

Esta jornada ha contado con la ponencia de psicólogos como, Luis Fernando López, Isabel Pelayo, Raquel Vique o los psiquiatras Ricardo Campos, Guillermo Ford y el médico José Manuel Peral.

Por otro lado, han participado desde Prosalud, José Antonio Ibáñez, por Noesso Miguel Martín y de Narcóticos Anónimos, Emilio Torre. Como moderadoras han participado Susana Miras, directora de la UGC de Salud Mental de Torrecárdenas e Isabel López, directora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Roquetas.