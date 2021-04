Roquetas de Mar resuelve 1.300 incidencias por WhatsApp en un año

jueves 01 de abril de 2021 , 08:33h

Durante los primeros tres meses de 2021 se han solucionado casi 200 incidencias comunicadas por los ciudadanos con la popular aplicación de mensajería

La clave está en el uso de cada herramienta

A finales de 2019 el Ayuntamiento de Roquetas de Mar anunciaba un nuevo canal a través del cual los ciudadanos podrían avisar de alguna incidencia, avería o cualquier contingencia que sucediese en el municipio. Se trataba de usar la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp para canalizar las peticiones de los vecinos a las diferentes áreas municipales. Así, se han resuelto un total de 192 incidencias en los menos de tres meses que llevamos de año, cifra que aumenta hasta las 1.377 desde el pasado 23 de marzo de 2020.El concejal de Agenda Urbana, José Luis Llamas, ha explicado que “la adopción de esta tecnología ha sido muy rápida y efectiva porque está disponible las 24 horas del día los siete días de la semana. Abordar estas cuestiones a través de la popular red social nos permite tener una gran agilidad, por lo que animamos a nuestros vecinos a usarla junto con los otros dos canales de incidencias de que disponemos”.

Llamas ha hecho hincapié en el buen uso de las tecnologías y plataformas disponibles. “Las diferentes redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram o Twitter, y todas las posibilidades de comunicación que nos brindan son excelentes pero es preciso que se haga en los canales oficiales para que desde el Ayuntamiento se pueda tramitar cada incidencia de forma correcta y eficaz. Se da el caso de muchos vecinos que informan en redes sociales en otras páginas no oficiales, y en ocasiones otros vecinos nos las trasladan a los canales oficiales, pero solo podemos atender las peticiones que nos llegan, y por ello mantenemos todas estas opciones de comunicación en las que se da una respuesta rápida a todo lo que se requiere, ya sea un aviso, un arreglo de un desperfecto o una información servicio. No sirve de nada informar de desperfectos en canales que no son los oficiales del Ayuntamiento porque resulta imposible gestionarlos”.



Para comunicar una incidencia a través de WhatsApp, los usuarios únicamente deberán añadir en su aplicación el número 644 632 551. Bastará escribir un "hola" y automáticamente el sistema le irá guiando a través de las diferentes opciones. Además de este canal, el Consistorio roquetero dispone de dos herramientas más: el gestor web al que se puede acceder a través de la página web municipal o directamente en https://incidencias. aytoroquetas.org/ y el teléfono 950 33 85 85.



De esta forma, tratamos de facilitar los trámites y gestiones de nuestros vecinos para que se realicen de la forma más rápida, eficaz y, por supuesto, totalmente gratuita”.