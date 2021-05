Salud y Familias abordan el tratamiento de personas con VIH

Esta actividad online, que se desarrolla con la colaboración de MSD, comienza hoy con más de 400 alumnos, profesionales de Medicina y Enfermería de Atención Primaria y perfiles sanitarios de centros de atención a drogodependencia e instituciones penitenciarias de Andalucía







IAVANTE de la Fundación Progreso y Salud, perteneciente a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ha lanzado hoy una actividad formativa virtual centrada en el diagnóstico precoz y la continuidad asistencial en Atención Primaria de la infección por el VIH, con la colaboración de la compañía biofarmacéutica MSD y la coordinación docente de Javier de la Torre, coordinador del Plan Andaluz de VIH/SIDA y otras ITS. Esta formación está avalada por el Grupo de Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica SEIMC (GESIDA) y la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA).



Durante seis semanas, más de 400 profesionales de Medicina y Enfermería de Atención Primaria y otros perfiles sanitarios de centros de atención a drogodependencia e instituciones penitenciarias de Andalucía conocerán las estrategias y recomendaciones para el diagnóstico precoz de la infección y las consecuencias de un diagnóstico tardío. También se entrenarán en las habilidades necesarias para efectuar una correcta entrevista clínica e informar de la necesidad de realizar la prueba de diagnóstico ante sospecha.



El curso contempla, además, una revisión de las medidas de protección previas y posteriores a la infección, nuevas circunstancias diagnósticas, así como el seguimiento de los pacientes desde la perspectiva asistencial. Dentro del contenido, también es importante destacar el tratamiento en profundidad de dos temas recientes y relevantes como son la profilaxis preexposición (PrEP) y el Chemsex (consumo de drogas recreativas asociado a relaciones sexuales).



Según Javier de la Torre, coordinador del mencionado Plan Andaluz y coordinador docente, “es una formación de gran interés y relevancia ya que el VIH no es una epidemia controlada ni a nivel internacional ni a nivel nacional”. Según De la Torre, el SIDA causa un millón de muertes anuales en todo el mundo. En España se diagnostican más de 3.000 nuevos casos al año y el 48% de esos nuevos diagnósticos son tardíos. Además, los pacientes con VIH envejecen y requieren un abordaje integral y multidisciplinar.



El Dr. Manuel Cotarelo, director del Área Médica de Virología y Vacunas de MSD, incide en que “todas las acciones que se realicen con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre el VIH y que permitan reforzar las medidas de prevención y avanzar en el diagnóstico precoz de la patología son positivas”. Además, subraya el compromiso de la compañía con los avances científicos en la lucha contra el VIH y “cómo cursos como éste permiten dar un paso más en el abordaje de la infección y así poder anticiparnos a los retos que puedan surgir en los próximos años”.



La actividad formativa se imparte mediante la modalidad MOOC -Massive Online Open Course-, en la que los profesionales aprenden de forma autónoma a través de vídeos didácticos, foros de trabajo, casos clínicos, una serie de actividades como cuestionarios y tareas de reflexión, así como documentación básica y recursos adicionales. Esta actividad contará con créditos de formación continuada de acuerdo a los criterios de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.