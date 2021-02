Salvados, racismo, inmigración, y mentiras

Víctor Hernandez Bru Más artículos de este autor Por

miércoles 10 de febrero de 2021 , 19:10h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia





Tuve la paciencia, que no es precisamente mi mejor virtud, de ver íntegro el programa Salvados del pasado domingo, en el que ese cómico disfrazado de periodista, aunque lo es con título, abordó el asunto de la inmigración y el racismo bajo una perspectiva absolutamente sectaria, tendenciosa, falsaria, manipuladora y basada en tópicos y en tesis a demostrar, muy por encima de la realidad.



He de reconocer que me gustó la primera parte del programa, que fue la que me animó a seguir viendo un espacio que, de entrada, me produce el mismo rechazo que todos los que no están destinados más que a aprovecharse de cerebros, digamos, predispuestos a ser engañados. En ese arranque, efectivamente, se trataba el racismo como lo que es: una conducta defectuosa y enferma que trata a la gente en función del color de su piel. No conozco otro comportamiento humano más desviado y, repito, realmente no me desagradó el planteamiento inicial. Tratándose del personaje en cuestión, me sorprendió.



La manipulación y el tono tendencioso y ridículo no tardó en llegar. El tal Gonzo sentó a la mesa a dos deportistas negros, Iñaki Williams y Sitapha Savané, el primero un futbolista profesional de éxito, hijo de inmigrantes ilegales ghaneses afincados en Bilbao; y el segundo un jugador profesional de baloncesto, hijo de un diplomático senegalés. La oportunidad para hablar de racismo y poner en valor testimonios directos era fantástica.



Pero el tal Gonzo no puede pasar por donde lo venden, es un manipulador, un demagogo, un charlatán de feria al que la realidad le da alergia y que no es capaz de explotar informativamente ningún tema sin guarrearlo con su ideología totalitarista comunista. Así que donde se podía haber aprovechado un testimonio de dos negros africanos perfectamente integrados en nuestra sociedad, pero que han sufrido sin duda episodios de racismo en sus vidas, donde tenía la posibilidad de usar a celebridades para ejemplarizar sobre lo absurdo y lo injusto del racismo, este botarate sólo apto para imbéciles trató de identificar racismo con control de la inmigración.



Y claro, en tan ardua tarea, no paró de enumerar mentiras y tópicos basados más en su ideología y su deseo de desacreditar a cualquiera que quiera llevar a la práctica lo que todos, incluso él, sabemos en la teoría: que África no cabe en Europa y mucho menos en España. Y en su afán, no dudó en involucrar a los dos personajes que le acompañaban, a los que dibujar como estudiosos del asunto de la inmigración, cuando realmente no son más que un futbolista y un jugador de baloncesto.



El resultado es que ambos también terminaron diciendo gilipolleces, como la de que los padres de Iñaki Williams saltaron la valla de Melilla en 1993, cuando según él, estando ella embaraza del futuro futbolista, recorrieron medio continente para llegar desde Ghana a España. El problema es que la valla de Melilla se levantó en 1998, cinco años después de que, según el chico, su madre la saltara embarazada en compañía de su padre.



Es lo que pasa cuando al frente de un programa hay un simplón, absurdo y analfabeto; cuando se trata de pintar a quien te da la razón o a quien te sirve para tus teorías irreales y falsarias como un experto de algo que desconoce rotundamente; cuando esta gentuza se aprovecha de deportistas muy ricos en dinero pero muy pobres en cultura, para empujarles a despotricar de Abascal como si éste hubiera tenido alguna vez una palabra contra las personas de otras razas, en lugar de, como es realidad, en favor del control de la inmigración; cuando todos los programas de una cadena, como es el caso, están orientados a seguir lavando cerebros, que no es otra cosa que la finalidad máxima de esa repugnante cadena de televisión.