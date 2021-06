Sánchez o el delirio de la política-ficción

martes 15 de junio de 2021 , 12:02h

El pasado domingo la portada del ABC nos volvía a poner de actualidad al reportero Gay Talese, representante por excelencia junto al desaparecido Tom Wolfe del denominado “nuevo periodismo”, que señalaba en una entrevista que ahora no podría publicar una sola línea en los periódicos, que han acabado convertidos en zona de confort del discurso políticamente correcto. Como mejor prueba del acierto de sus palabras, no fueron pocos los periodistas que desde la tronera digital de sus redes sociales se sintieron ofendidos y le pusieron como hoja de perejil, acusándole de haberse dedicado al periodismo-ficción y a inventarse la mitad de sus crónicas. Lo del nuevo o viejo periodismo es un debate que no me quita especialmente el sueño, porque a estas alturas no me sorprende comprobar que la prensa esté trufada de medias verdades e inventos contundentes. Lo que de verdad me preocupa es que se esté intentando instalar entre nosotros la política-ficción, o el relato pormenorizado de circunstancias que nunca sucedieron. Me asusta mucho más un presidente del gobierno instalado en la mentira sistemática que un reportero sobrado repujando la realidad hasta conseguir cuadrar el titular que busca.

Alguna vez he escrito que lo de Pedro Sánchez, más que de análisis político es de diagnóstico psiquiátrico. Este hombre está mal. No sé si habrá algún especialista en la sala, pero creo que es evidente que el gobierno de España está presidido por un trastornado que pide benzodiacepina a gritos. Lo de la pretendida reunión bilateral con el presidente Biden, que además pudimos ver en toda su extensión gracias a un monumental error de cálculo de sus sobrevalorados servicios de propaganda, confiere al relato posterior del propio Sánchez el tono de la confesión de un psicópata. Y es que cuando para explicar una conversación de 29 segundos empleas varios minutos, o te estás inventando esa charla o es que oyes voces en tu cabeza. En el caso concreto de Sánchez no es descartable la combinación de ambas posibilidades.

Pero con Pedro Sánchez pasa un poco como con el entrenador nacional Luis Enrique: por muy antipático que te parezca, por incomprensibles que sean sus decisiones y por mucho que insista en hacer el ridículo, al final representa a España en la escena internacional y sus acciones y comportamientos son marca y referencia de nuestro país. Por lo tanto, lo que duele no es ver a un ególatra desmedido falseando la realidad y delirando al decirnos que lo que todos hemos visto ha sido en realidad otra cosa. Lo que de verdad provoca angustia es que todo el mundo ha comprobado que el tipo irrelevante que perdía la dignidad institucional de su cargo para hacerse una foto de cazautógrafos con el presidente americano, igual que el Mocito Feliz quería retratarse con la Pantoja, es el presidente del Gobierno de España. Una situación que nos devuelve a aquella inolvidable sección de “La Codorniz” que se titulaba “Tiemble después de haber reído”. La próxima que haga será todavía más gorda.