Sucesos 429 plantas de marihuana y dos detenidos en dos actuaciones en Roquetas martes 15 de junio de 2021 , 11:59h Los cultivos han sido localizados en unas viviendas ubicadas en dos edificios colindantes del municipio de Roquetas de Mar (Almería). Además, se han neutralizado dos acometidas ilegales a la red eléctrica





La Guardia Civil de Almería, como resultado de las operaciones GESAMAPLAN I y II llevadas a cabo la pasada semana, ha detenido a dos varones de 30 y 26 años, por la comisión de un delito contra la salud publica y otro de defraudación de fluido eléctrico. Ambas actuaciones se han realizado en dos viviendas de edificios colindantes del municipio de Roquetas de Mar (Almería), en los que se han intervenido dos cultivos indoor con un total de 429 plantas de marihuana (Cannabis sativa).



Esta actuación es el resultado de las actividades preventivas en la lucha contra la delincuencia, que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana y contra el tráfico de sustancias estupefacientes en el poniente almeriense.



Los agentes iniciaron esta investigación dentro los controles operativos tras el análisis de toda la información obtenida y que, además, incrementaron gracias a los datos recibidos de los ciudadanos. De esta forma averiguaron que, en unas viviendas de dos edificios colindantes del centro de citado municipio, podrían estar siendo utilizadas como lugar de cultivo de marihuana.



Durante el desarrollo de la investigación los agentes determinaron la ubicación exacta de las viviendas y la veracidad de los hechos indagados y que, por tanto, se estaba incurriendo en un delito contra la salud pública por cultivo o elaboración de droga.



En la inspección de la primera vivienda, los agentes incautan un cultivo indoor de marihuana con 311 plantas de notable desarrollo en su fase de crecimiento y detienen a un varón de 26 años como responsable de la plantación. Además, intervienen los elementos necesarios para el crecimiento de las plantas de cannabis.



En la segunda vivienda, los agentes incautan 118 plantas de marihuana y detienen a un varón de 30 años que se encarga del mantenimiento del cultivo. De la misma forma intervienen los elementos necesarios para el crecimiento como filtros, extractores, balastros y equipos completos de aire acondicionado.



En ambas viviendas, los agentes de la Guardia Civil comprobaron que habían realizado dos acometidas ilegales a la red eléctrica, que fueron neutralizadas por el personal técnico de Endesa.



Por todo lo anterior, los agentes de la Guardia Civil proceden a la detención de dos personas como autores de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, la droga incautada y los detenidos ha sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Roquetas de Mar (Almería).

