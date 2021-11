Sánchez Teruel explicaciones sobre todos los tramos de la Autovía del Almanzora

jueves 04 de noviembre de 2021

El responsable provincial del PSOE subraya que, en cuatro años, Moreno Bonilla no ha consignado un solo euro para los tramos de Fines hasta Baza







El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, espera que, en la presentación de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para Almería, el Gobierno andaluz explique por qué no ha consignado ninguna partida para que la Autovía del Almanzora avance en los tramos Fines-Purchena y Purchena Baza. El responsable del PSOE provincial ha recordado que esta ausencia se produce por cuarto año consecutivo, ya que estos tramos no fueron incluidos tampoco en los presupuestos de 2019, 2020 ni 2021.



“Nos preguntamos si es que el Gobierno de Moreno Bonilla no tiene la intención de terminar esa autovía hasta Baza”, ha señalado. “Y si piensan terminarla ¿para cuándo piensan mover un papel o incorporar una partida para que esta autovía no se quede en Fines y llegue hasta Baza, igual que el tramo entre Fines y la A-7?”, ha añadido.



Sánchez Teruel ha puesto de relieve que los vecinos y alcaldes de la Comarca del Almanzora “llevan esperando ya tres años a que el Partido Popular ponga partidas para esos tramos de autovía que reclamaban cuando estaban en la oposición”. Pese a ello, “la realidad es que en cuatro presupuestos, ni Moreno Bonilla ni su gobierno han consignado un solo euro para estos tramos desde Fines hasta Baza”, ha lamentado.



El representante del PSOE ha asegurado que el Grupo Parlamentario Socialista presentará enmiendas para que se consignen partidas que permitan que se produzcan los avances necesarios para licitar lo antes posibles estos tramos.



Junto a esta cuestión, Sánchez Teruel ha señalado que “una vez más, la Junta de Andalucía viene con su propaganda, con los Presupuestos elaborados por Moreno Bonilla para 2022, sin rendir cuentas de lo prometido en años anteriores”. “Deberían comenzar por ahí, sería bueno repasar lo prometido en años anteriores y ver si se ha hecho o no, o en qué estado se encuentran las actuaciones”, ha defendido.



En este sentido, se ha preguntado cuántas veces va a incluir el Gobierno de Moreno Bonilla en los presupuestos la nueva sede judicial de Huércal-Overa, “que sigue siendo un proyecto fantasma desde que se anunció”, o el edificio de Consultas Externas de Torrecárdenas.



Al hilo, el responsable provincial del PSOE y también parlamentario andaluz ha incidido en las necesidades que tiene Almería en materia sanitaria, “que requieren de nuevas infraestructuras, que acumulan grandes retrasos, y más profesionales sanitarios en Atención Primaria y en los hospitales de la provincia”. Así, ha asegurado que “no es de recibo que las plantillas se reduzcan, que no se cubran las sustituciones, que se anuncien contrataciones después de haber despedido a 8.000 profesionales sanitarios o que no haya ningún plan, ni bueno ni malo, para reducir unas listas de espera que están disparadas en hospitales como el de Poniente, por no hablar de las partidas que aparecían en los presupuestos de 2021 para el nuevo edificio de Consultas Externas de Torrecárdenas y que no se han ejecutado porque ni siquiera está licitado”.



Asimismo, Sánchez Teruel ha reprochado que en el presupuesto andaluz “tampoco se tenga en cuenta otra de las realidades de Almería, como es que muchos centros educativos tienen la ratio disparada, algo que tampoco se va a solucionar el próximo curso debido a que la Junta de Moreno Bonilla ha sido incapaz de avanzar en nuevos centros educativos”. De la misma manera, ha afeado que no haya nada en estos presupuestos “para impulsar el empleo, la recuperación económica o que suponga una apuesta real por los jóvenes”.