El PP aclara al PSOE lo de la sede judicial de Roquetas

jueves 05 de octubre de 2023 , 17:51h

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha instado a los parlamentarios almerienses del Partido Popular a que “se lean” el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la construcción de una nueva sede judicial en el municipio y comprueben que “lo dicho ayer en sede parlamentaria por el titular de Justicia, José Antonio Nieto, no aparece en dicho convenio”. De esta manera, se ha mostrado confiado en que el Partido Popular “entre en razón y no le haga perder a Roquetas de Mar cinco millones de euros”.

“Ni el PSOE pone palos en ninguna rueda ni tampoco se puede deducir de lo que he dicho que esté en contra de este proyecto para Roquetas, lo que estoy defendiendo es sencillamente los intereses generales del municipio, algo que al PP por lo visto le trae sin cuidado” ha asegurado Sánchez Teruel, antes de lamentar que el diputado del PP Juanjo Salvador, “al que aprecio y le tengo mucho afecto, no se haya enterado de todo este asunto y ha puesto en su boca lo que le han dicho que diga”.

En este punto, ha recordado que “no tiene nada que ver lo manifestado por Nieto en el Parlamento con el convenio que se firmó y esto se puede comprobar fácilmente”. De hecho, el parlamentario socialista sostiene que, según el texto de ese acuerdo, el Ayuntamiento de Roquetas no recupera “de ninguna manera” el 150% de lo invertido, sino el 112%. “Si el convenio firmado dice que van a invertir 13.062.000 euros, le tienen que dar a Roquetas de Mar 19.060.000 y no 14.052.000. “El 150% son 19 millones y no 14. Son matemáticas, por mucho que el consejero de Justicia y el alcalde de Roquetas de Mar se empeñen en que, por salvarles la cara, los diputados del PP tengan que decir otra cosa”, ha considerado.

Así, Sánchez Teruel ha sugerido a los diputados del PP que “dejen de hacer de hooligans del consejero, se lean el convenio y hagan unas sencillas cuentas para, de esa manera, defender a Roquetas de Mar y a sus vecinos y vecinas, que es de lo que se trata y lo que todos queremos”. En este sentido, se ha preguntado “por qué el PP no defiende junto al PSOE que el Gobierno andaluz le dé a Roquetas 5 millones de euros más de lo que tiene firmado, si es verdad lo que dijo el consejero de Justicia en el Parlamento andaluz”.

PARTIDO POPULAR

El parlamentario andaluz del Partido Popular en Almería, Juan José Salvador, ha lamentado que el parlamentario del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, intente confundir a la opinión pública “con mentiras” sobre un convenio pionero entre administraciones públicas que va a permitir impulsar una nueva sede judicial en Roquetas de Mar moderna y creada para las necesidades específicas de la Administración de Justicia.

Salvador ha calificado de “disparate” las declaraciones del parlamentario socialista en las que pide al consejero de Justicia enmendar el convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar el pasado mes de agosto. “Sánchez Teruel miente al afirmar que el Ayuntamiento podría perder 5 millones de euros, el convenio detalla que una vez recepcionadas las obras y se ceda mediante mutación demanial externa a la Junta, se abonaría al Ayuntamiento una compensación anual de 488.000 euros durante un plazo de 30 años”.

Además, ha aclarado que este acuerdo es un ejemplo de colaboración institucional para hacer realidad un nuevo edificio sobre una parcela de 4.700 metros cuadrados cuya construcción asumirá el Ayuntamiento en su totalidad con fondos propios por un importe de 12.570.542,99 euros”.

“Es intolerable que se mienta de forma tan descarada a los ciudadanos, aunque una vez que se formalice el contrato se comprobará con números que el Ayuntamiento no sólo recibirá más de 14 millones de euros, sino que cumplido el plazo de 30 años, este edificio, en mitad de su vida útil, se recuperará para completa disponibilidad del Ayuntamiento con un valor estimado de cinco millones de euros”, afirma Salvador.

“Lo único que Sánchez Teruel hace con estas declaraciones es perjudicar a los ciudadanos de Roquetas de Mar, un municipio que ha experimentado un importante crecimiento de población en los últimos años, esta nueva sede judicial viene a cubrir una demanda histórica de Roquetas de Mar que contribuirá a reducir la carga de trabajo del resto de juzgados de la ciudad, y al mismo tiempo, beneficiará a toda la provincia”, destaca Salvador.

Salvador se pregunta dónde estaba Sánchez Teruel cuando Gabriel Amat demandaba sin éxito la necesidad de un hospital público para Roquetas de Mar, dónde estaba Sánchez Teruel cuando el Ayuntamiento invirtió cerca de 30 millones en expropiaciones que debió pagar la Junta para la construcción de la Variante de Roquetas de Mar y dónde estaban los representantes socialistas de Almería cuando el Ayuntamiento adelantó a la Junta de Andalucía cientos de millones de pesetas para la construcción de centros educativos sin que la Junta, gobernada por el PSOE, asumiera el coste de la inversión. También le recuerda que han pasado quince años para que se vuelva a retomar este proyecto de la sede judicial.

Para el parlamentario popular es “indignante y vergonzoso” que Sánchez Teruel muestra su rechazo a la construcción de la nueva sede judicial cuya fórmula de financiación se va a incluir en el Plan de Infraestructuras Judiciales que forma parte de la Estrategia de Justicia de Andalucía que servirá de ejemplo en aquellas ciudades que cuenten con necesidades judiciales similares.