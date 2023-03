Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Se dispara un 14,5% la criminalidad en Almería viernes 17 de marzo de 2023 , 17:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los delitos sexuales son cada vez más, y más graves, según el informe del Ministerio del Interior relativo al año 2022 De acuerdo con el balance estadístico de criminalidad del Ministerio de Interior correspondiente al último trimestre de 2022, que analiza la evolución de delitos por su tipología penal durante todo el año, se ha observado que en Almería las cifras de criminalidad han aumentado un 8,4 por ciento en comparación con el año 2019, antes del inicio de la pandemia por covid-19. En ese año, se registraron 27.579 infracciones penales. Durante el año 2022, la provincia de Almería experimentó un aumento del 14,5% en la tasa de criminalidad en comparación con el año anterior. Se registraron un total de 29.902 infracciones penales, mientras que en el año 2021 se contabilizaron 26.110. La mayor parte del aumento se reflejó en delitos como robos con violencia e intimidación, homicidios y asesinatos, delitos sexuales y ciberdelincuencia. En particular, la ciberdelincuencia aumentó un 31,1% en comparación con el año anterior. Según un informe, la pandemia ha causado una disminución en las cifras de criminalidad en España. Sin embargo, los delitos de homicidio doloso y asesinato en tentativa han aumentado en un 38,1% con respecto al año anterior, con un total de 29 delitos registrados. Además, se ha registrado un aumento del 81,3% en comparación con 2019. Aunque el número de homicidios y asesinatos consumados se mantiene igual que en años anteriores, se han registrado nueve crímenes violentos contra la vida de las personas. Los delitos graves y menos graves de lesiones y por riñas tumultuarias también han aumentado en un 25,2% con respecto al año anterior, con un total de 511 infracciones penales registradas en 2022. En comparación con 2019, el aumento es aún mayor, con una diferencia del 43,1%. Durante el año 2022, los robos con violencia e intimidación aumentaron en un 27,3% en comparación con el año anterior, registrándose un total de 680 delitos de este tipo. Si se compara con los datos de 2019, el incremento es ligeramente menor, siendo un 26,6% más los casos de robo con violencia e intimidación. Durante el año en curso, se ha registrado un aumento del 16,2% en los delitos contra la libertad sexual, con un total de 287 infracciones, en comparación con las 247 del año anterior. En relación a 2019, la subida es del 13,4%, dado que se registraron 253 delitos de este tipo durante ese año. Se ha observado una tendencia creciente hacia los delitos más graves, ya que de los 287 casos de agresiones sexuales registrados, 50 de ellos involucraron penetración y fueron investigados según el artículo 179 del Código Penal. Esto representa un aumento en comparación con los 47 casos del año anterior y los 37 de 2019. En los últimos años, la cibercriminalidad ha aumentado significativamente. Según las estadísticas, en comparación con el año 2021, se ha producido un incremento del 31,1% en el número de infracciones penales relacionadas con la cibercriminalidad. En 2022 se registraron 3.485 infracciones, mientras que en 2021 fueron 2.659 y en 2019 solo 1.769. Las estafas informáticas son el tipo de delito más común dentro de la cibercriminalidad, representando la mayoría de las infracciones registradas. En 2022 se contabilizaron 3.044 infracciones por estafas informáticas, frente a las 2.281 de 2021 y las 1.418 de 2019. Según el informe, los delitos relacionados con el tráfico de drogas disminuyeron en un 0,8% con 511 infracciones penales en 2022, en comparación con las 515 del año anterior. Por otro lado, se registró un aumento moderado del 7,8% en los casos de sustracción de vehículos, con 317 casos frente a los 294 de 2021. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

