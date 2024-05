Economía Se duplica el número de pisos para compartir en Almería En Barcelona, con mucha regulación administrativa, el incremento fue del 50%, y en Madrid, con muy poca, del 21% Abraham Benzaquén x abenzquennoticiasdealmeriacom/10/1/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por martes 14 de mayo de 2024 , 10:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La oferta de pisos compartidos en Almería ha experimentado un crecimiento impresionante en el primer trimestre del año, con un aumento del 102% interanual. Según un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista, esta provincia se sitúa entre las zonas que más han incrementado su oferta de habitaciones disponibles en España. En este sentido, Almería se une a otras provincias como Albacete, Castellón de la Plana, Córdoba y Alicante, que también han experimentado un crecimiento significativo en su oferta de pisos compartidos. En el conjunto nacional, la oferta de habitaciones disponibles ha aumentado un 43% interanual, lo que ha llevado a un aumento del precio medio de alquiler de una habitación, que se sitúa en 400 euros mensuales. Barcelona es la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados de España, con una media de 550 euros mensuales, seguida por Madrid con 525 euros, Palma con 440 euros y San Sebastián con 410 euros. En otras seis capitales, el precio también alcanzó los 400 euros mensuales: Santa Cruz de Tenerife, Vitoria, Gerona, Valencia, Málaga y Bilbao. El incremento más significativo en la oferta se observó en Albacete con un 249%, Castellón de la Plana con un 169%, Córdoba con un 132%, Alicante con un 123% y Almería con un 102%, siendo las únicas ciudades donde la oferta se duplicó en un año. En cuanto a los mercados más activos, Valencia experimentó el mayor aumento en la oferta disponible, con un incremento del 96% respecto al año anterior. Le siguen Sevilla con un 63%, Málaga con un 52%, Barcelona con un 50%, y por debajo del promedio nacional están San Sebastián con un 40%, Palma con un 35%, Madrid con un 21% y Bilbao con un 14%. En general, se registró un aumento en la oferta de habitaciones en todas las capitales de provincia, con la excepción de Palencia con un -7%, Huesca con un -7%, Segovia con un -3% y Soria con un -2%. A nivel local, la oferta de pisos compartidos en Almería se ha incrementado significativamente, lo que puede ser una buena noticia para aquellos que buscan una habitación en alquiler en la provincia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este aumento de la oferta no ha frenado el crecimiento del precio del alquiler, que sigue siendo una de las principales preocupaciones para aquellos que buscan una vivienda en alquiler en la provincia. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.