¿La sombra de Pujol es alargada? Sebastián Cabrerizo González martes 14 de mayo de 2024 , 09:43h Aunque de vez en cuando voy por Almería, vivo mi retiro en Granada, donde ha transcurrido la mayor parte de mi vida profesional. Eso me permite contemplar las cosas desde cierta distancia y aprovechar más el tiempo que paso en mi querida tierra urcitana, donde tengo muchas y buenas amistades. Últimamente no son nada gratas las noticias que me llegan de allí. Leo en prensa que la Diócesis ha vendido al Colegio oficial de abogados un edificio en la calle Limoneros por un millón novecientos mil euros. Como ingeniero que he estado al frente de obras importantes y he trabajado también para la administración pública, no alcanzo a entender que un edificio, del que tengo constancia que costó más de tres millones de euros, hayan tenido el atrevimiento de venderlo tan por debajo del precio de costo. Me dicen que también se ha vendido el parking del Colegio Diocesano en algo más de dos millones cuando su valor de mercado está rondando los cinco. ¿Qué está pasando en la Iglesia de Almería? ¿Quién asesora y con qué criterios se toman las decisiones? Cuando existe un endeudamiento importante producido por inversión en patrimonio, lo último que se debe hacer es enajenar el patrimonio a precio de ganga. Por desgracia, mi experiencia me dice que esas gangas no solo ganan los compradores sino que casi siempre lo hacen también los intermediarios. Sea como sea, personalmente lo percibo como malversación de bienes. Para colmar mi estupor, me comentan que también proyectan vender el edificio del Seminario Diocesano, en carretera de Níjar. Según la información que me trasladan, la venta se haría a unos fondos de inversión suizos o catalanes-suizos. ¿O son fondos de inversión catalanes en Suiza? ¿Quién ha gestionado eso? ¿Se va a hacer con el mismo criterio de rentabilidad de las dos operaciones anteriormente mencionadas? Es como vender la joya de la Corona para pagar los zapatos de la Reina. No huele bien. Nada bien. Decían que Almería es lo último del mundo, y les han enviado desde Cataluña un ecónomo para salvarles el trasero, pues ¿qué quieren que les diga?, que tengo la impresión de que la sombra de Pujol es alargada. Sebastián Cabrerizo González