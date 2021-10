Se esperan 30.000 personas en la nueva edición de la ‘Subida del Mármol’ en Macael

viernes 22 de octubre de 2021 , 19:54h

El municipio del Valle del Almanzora acoge durante todo el fin de semana la mejor subida de coches en montaña que regresa tras la suspensión del año pasado a causa de la pandemia







El pabellón Moisés Ruiz ha acogido hoy la presentación de una nueva edición de la ‘Subida del Mármol’ que se celebra en el municipio de Macael. En el acto han participado el diputado de Deportes, José Antonio García, el alcalde de Macael, Raúl Martínez, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso y la presidenta de la Escudería del Mármol, Ana Belén Tapia.



La Institución Provincial pone en valor uno de los eventos de automovilismo más importantes de la provincia de Almería que regresa tras un año de parón por la pandemia. La prueba comienza hoy viernes con la presentación de las escuderías participantes. El sábado 23, serán las verificaciones y los entrenamientos y el domingo 24, la carrera que determinará los ganadores de esta XLV edición.



El diputado de Deportes ha explicado que “se esperan miles de personas en Macael disfrutan de esta prueba, un ejemplo de la hoja de ruta que marca el presidente de la Diputación con el objetivo de que estos eventos contribuyan a diversificar la economía de las zonas de interior y buscar ese desarrollo socioeconómico para asentar la población en el territorio. Me gustaría reconocer el trabajo de la Escudería del Mármol porque no es fácil consolidar una competición como ésta, de las mejores a nivel regional y de mucha relevancia en el panorama nacional”.



Por su parte, el alcalde de Macael ha destacado que “esta prueba es la más antigua de Andalucía y, a la vez, es el evento deportivo más multitudinario que tenemos en Macael, la comarca del Mármol y Almería por el alto número de visitantes que congrega. Hay 115 inscritos y esto dice mucho de lo que representa para los pilotos, equipos y aficionados la Subida del Mármol de Macael”.



Por último, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo ha destacado que “la competición, año tras año, tiene la mejor inscripción de Andalucía y que, en los últimos años haya estado catalogada por el delegado de la Federación como la mejor prueba del campeonato…, no es fruto de la casualidad sino del trabajo incansable que hacen desde la Escudería del Mármol: espectacular”.



La Subida del Mármol es la IX prueba puntuable de la temporada del Campeonato de Andalucía de Montaña 2021. La prueba puntúa con Coeficiente 5 para:







ü Campeonato de Andalucía de Categoría Turismos en Montaña.



ü Campeonato de Andalucía de Categoría Monoplazas en Montaña.



ü Copa de Andalucía de Car Cross en Montaña.



ü Trofeos de Andalucía por Clases.



ü Trofeo de Andalucía de MASTER +50.



ü Trofeo de Andalucía Junior.



ü Trofeo de Andalucía Féminas.



ü Copa Diputación de Almería.







Recorrido







La prueba se celebrará en:







ü Carretera: AL-840



ü Salida: P.K. 4.000 37º19’41.71”N 2º17’53.54”O



ü Llegada: P.K. 8.300 37º19’00.95”N 2º17’19.13”O



ü Longitud: 4.300 metros



ü Desnivel: 258 metros



ü Pendiente Media: 7.18 %











Antes de cada manga habrá una exhibición de drift. El domingo, 24 se realizarán las mangas de entrenamiento y 2 de carreras posponiendo para las 15:30 el plato final con la entrega de premios en el Teatro municipal de Macael.