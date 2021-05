Sucesos Ampliar Se incendia la lancha cargada de droga en la que huían miércoles 19 de mayo de 2021 , 12:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Policía Nacional y la Agencia Tributaria en Almería impiden un desembarco de droga, y detienen a cuatro personas



Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han logrado frustrar un alijo de droga en Almería, y han arrestado a cuatro tripulantes de una embarcación cargada con fardos de hachís.



La información de la que disponían ambas instituciones, apuntaba hacia un desembarco de droga en la bahía de Almería durante la madrugada del día 14 de mayo. A pie de costa, y por mar y aire, se dispusieron de los medios con los que cuentan los cuerpos policiales, para intentar localizar la embarcación que portaba el estupefaciente, o el lugar de desembarco.



En torno a las 04:00 horas, medios aéreos de la Agencia Tributaria avistaron a dos millas náuticas del aeropuerto de Almería, una lancha semirrígida de 15 metros de eslora y tres motores fuera borda de gran caballaje, navegando a gran velocidad hacia la costa de Almería.



Tras ser sorprendidos, sus ocupantes emprendieron la huída rumbo a Marruecos nuevamente, arrojando por la borda varios fardos de estupefaciente.





Explosión de la lancha rápida

Sobre las 06:15 horas, y a 20 millas náuticas al Noroeste de la Isla de Alborán, tras varios cambios de rumbo y velocidad, se produce una explosión en la zona de los motores la lancha rápida, lo que provoca que sus cuatro ocupantes se tengan que arrojar al mar.



La patrullera de Vigilancia Aduanera logró rescatar a los cuatro marineros, al igual que uno de los fardos, que en su interior contenía 30 kilos de polen de hachís.



Los cuatro hombres de origen español y marroquí fueron detenidos y trasladados dos de ellos hasta el Hospital de Torrecárdenas, al manifestar dolor en una pierna y en la zona costal respectivamente.



Los cuatro detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número Dos de Almería en funciones de guardia durante la mañana del domingo 16 de mayo, acusados de un delito de tráfico de drogas, siendo decretado el ingreso en prisión de todos ellos.

