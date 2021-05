Sucesos Ampliar Dos detenidos por robo con violencia en Roquetas miércoles 19 de mayo de 2021 , 12:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las actuaciones no están relacionadas entre sí y a las víctimas les sustrajeron 1.2000 y 800 euros





Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, como resultado de dos recientes investigaciones recientemente finalizadas, consiguen el esclarecimiento de dos robos con violencia e intimidación en Roquetas de Mar (Almería).



La detención es el resultado de las actividades que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana y frente a los delitos contra el patrimonio en la Comarca del Poniente Almeriense.





Operación “Leoga”:

Los agentes tienen conocimiento a través de una llamada al 062 por parte de la víctima, un empleado de una estación de servicio de la localidad de Roquetas de Mar, mediante la que alerta sobre el robo con violencia que acaba de sufrir por parte de una persona que le amenaza con un cuchillo de grandes dimensiones.



El autor amenaza a la víctima y consigue llevarse una riñonera con 1200 euros en billetes y monedas.



Los agentes realizan una batida por la zona localizando en primer lugar el vehículo usado por el autor para llegar al lugar y posteriormente emprender la huída a gran velocidad, y posteriormente determinan su identidad, estrechando el cerco sobre el mismo hasta que se materializa su detención tras reconocer la autoría de los hechos.



Las diligencias instruidas y el detenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de los de Roquetas de Mar que decreta su inmediato ingreso en prisión.





Operación “Prox”:

En una nueva actuación los agentes de la Guardia Civil inician una investigación tras denuncia presentada en dependencias oficiales en Roquetas de Mar, mediante la que tienen conocimiento de un robo con gran violencia cometido en el centro de la localidad.



La víctima recibe un tirón del bolso que portaba, cayendo al suelo, sufriendo lesiones de las que tiene que ser atendida en el centro de salud de la localidad.



El autor consigue sustraer el bolso que contiene 800 euros que la víctima acababa de retirar de un cajero automático.



Los agentes recaban numerosos indicios que les permiten identificar al autor del robo y tras ser reconocido sin ningún género de duda por la víctima, proceden de inmediato a su detención.



Las diligencias instruidas se remiten al Juzgado de Instrucción número 5 de los de Roquetas de Mar (Almería).

