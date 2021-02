Economía Se inician las prácticas en operaciones auxiliares de plantas de piedra natural jueves 18 de febrero de 2021 , 20:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Doce alumnos y alumnas tienen su primer contacto con el entorno laboral real en seis empresas del sector



Los doce alumnos y alumnas del itinerario formativo ‘Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y competencias digitales’ que imparte la Escuela del Mármol de Fines han comenzado esta semana su formación práctica en seis empresas de la Comarca del Mármol. La escuela es uno de los centros de Formación Profesional para el Empleo adscritos al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y además es Centro de Referencia Nacional en el área de piedra natural de la familia profesional de Industrias Extractivas.



El alumnado complementará así su cualificación tomando contacto con entornos reales de trabajo, poniendo en práctica los conocimientos aprendidos y adquiriendo los hábitos y valores de trabajo en este sector. Concretamente, realizarán 80 horas de prácticas profesionales no laborales en seis empresas con las cuales la Escuela del Mármol de Fines mantiene convenios de colaboración, como son Cosentino S. A., Emilio Moreno, Luis Ortiz Natural Quality Stone, Mármoles Juan Tijeras S. L., Mármoles Mardegón S. L. y Mármoles Ortimar S. L.



Este itinerario formativo, conducente a obtener un certificado de profesionalidad de nivel 1, capacita al alumnado para trabajar en empresas vinculadas con la familia profesional industrias extractivas, área de piedra natural y de la construcción en general, dedicadas a la producción, comercialización y colocación de piedra natural y derivados. Abarca las nociones básicas para el desempeño de un puesto dentro de un taller de piedra natural, el movimiento de cargas con carretilla elevadora y puente grúa y polipastos, junto con el conocimiento teórico-práctico de competencias digitales básicas esenciales en el cambiante mercado laboral, donde se exige un nivel básico de conocimientos informáticos para una empresa cada vez más digitalizada.



Conjuntamente al desarrollo de estas acciones formativas se impartirá otra más centrada en la inserción laboral y técnicas de búsqueda de empleo, en la que el alumnado conocerá los elementos clave de la empleabilidad y aprenderá a redactar su currículum y crear una guía de recursos y se acercará a los aspectos legales de la relación laboral.



Los itinerarios formativos, conformados por cursos conducentes a certificados de profesionalidad de diferentes niveles, supone, en la práctica, además de la formación de personas desempleadas en competencias demandadas por el mercado laboral del sector de la piedra natural, una oportunidad de acceso a la formación de niveles superiores para demandantes con nivel académico insuficiente y por tanto una mejora de su cualificación profesional.

Programación de la Escuela del Mármol

Esta acción formativa forma parte de la programación de la Escuela del Mármol de Fines para los años 2019 a 2021, que consta de cinco itinerarios formativos y el curso de docencia de FPE, y con los que podrán formarse en total 90 personas desempleadas. Los cursos, cuya impartición se reprogramó tras la interrupción provocada por el estado de alarma y la situación sanitaria, se han diseñado tras un estudio previo de la Escuela del Mármol para identificar las necesidades de las empresas de la piedra natural y las ocupaciones más demandadas por el sector.



El alumnado seleccionado tendrá derecho a percibir las becas y ayudas establecidas para las personas desempleadas participantes en acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo en concepto de transporte, manutención, alojamiento y conciliación con el cuidado de hijos menores de seis años o familiares dependientes, y becas de asistencia a las personas con discapacidad y a determinados colectivos de personas en situación de desempleo que establezca el SAE y que requieran una actuación diferenciada para facilitar su cualificación o recualificación para posibilitar su participación en programas específicos.

