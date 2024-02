Se les llena la boca de millones

A estos políticos que nos ha tocado en suerte, o en desgracia, vaya usted a saber, no les duelen prendas cuando se trata de hablar de millones. Antes de entrar en materia y millones, quiero saludar a un viejo amigo que me he encontrado sentado a la misma mesa del hombre de Sánchez en Almería, y hablando de agua: Manuel García Quero. Le había perdido la pista, pensé que como otros muchos amigos andaba en la sana y hermosa jubilación, me parece bien que siga al pie del cañón. Me demuestra que no se ha hecho mayor, menos viejo, y que sigue en su lucha. ¿La misma? ¿No ha cambiado en nada? Estoy seguro que los años le han dado sensatez, esa que no se tiene a cierta edad en la que solo piensas en comerte el mundo, o en la que crees que la verdad solo es la tuya.

Antes de seguir con los millones. Seguí con interés los movimientos de los agricultores en España. Cortadas carreteras en parte de Andalucía, en Murcia, Aragón y otros puntos de la geografía ibérica. Me extrañó, pero nada se decía de cortes en Almería, no se hablaba de agricultores almerienses defendiendo sus derechos. Y pensé en la foto de Manolo García Quero sentado con el llamado por aquellos años gobernador civil. ¿Qué habría hecho el Manuel de aquellos años? ¿Estaría levantado su voz contra el pacto verde, contra las directivas europeas que están llevando al campo a la ruina? ¿Contra las voces francesas que salen en contra de nuestros tomates?

No deja de llamar la atención el que los agricultores almerienses ayer no estuvieran en las carreteras como lo estaban miles de compañeros de todo el país, uniendo sus voces y sus quejas contra unos gobiernos que legislan en contra de los intereses del campo y de las personas que de ellos viven. Imagino, por imaginar algo, que los sindicatos agrarios almerienses tendrán previstas sus manifestaciones y protestas en otras fechas, habrán pensado y lo mismo con lógica, que no deben ser las actuales las mejores para dejar parada nuestra recolección. Que no se equivoquen, no se vayan a encontrar mañana solos. Es algo que ocurre con cierta normalidad cuando la postura a tomar es la de que esta guerra no va con nosotros, que parece es lo que ha pensado el agricultor almeriense, que la batalla de hoy no es la de ellos. El día que nos caigan las bombas no llamemos a los vecinos en nuestra ayuda, podemos recibir de ellos lo que hoy les estamos ofreciendo.

Por cierto, quería hoy escribir sobre los millones que los políticos nos cantan, pero no queda espacio para ello. El señor Martín nos cuenta los cuatrocientos en materia hídrica que se ha gastado el gobierno de Pedro Sánchez. Es increíble, cuatrocientos millones y no hemos solucionado el problema del agua en Almería. ¿En qué nos lo habremos gastado? Mejor, ¿en qué se lo habrán gastado? Estos políticos… 400 millones y seguimos sin agua. ¿Dónde estarán los cuatrocientos cantados? Son muchos para no verlos.