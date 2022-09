Economía Se presenta en Almería el primer observatorio andaluz de bioeconomía para la industria agroalimentaria jueves 22 de septiembre de 2022 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia PITA, Fundación Cajamar, Tecnova, Grupo Caparrós y Universidad de Almería promueven la creación de HortObserTIC para impulsar la economía circular en sector hortofrutícola El Grupo Operativo autonómico HortObserTIC se ha presentado hoy en el auditorio del Parque Científico-Tecnológico de Almería, PITA, para dar a conocer el proyecto que consiste en la creación de una plataforma que aúne toda la información de bioeconomía relacionada en esta primera fase con el sector hortofrutícola andaluz. El parque científico-tecnológico actúa como representante de la agrupación en la que se integran la Fundación Cajamar, Centro Tecnológico Tecnova, Grupo Caparrós y Universidad de Almería (UAL). El objetivo es la creación del primer observatorio andaluz de bioeconomía para la industria agroalimentaria. Para el PITA, la bioeconomía se entiende como un concepto colaborativo entre empresas a través de la simbiosis industrial que alcance un beneficio global. “Estamos muy implicados con las ODS y perfectamente alineados con la estrategia española de bioeconomía 2030, siendo una de las tres claves esenciales de la estrategia la creación de un observatorio de bioeconomía”, afirma la técnica de proyectos de innovación, Irene Robles. Desde la Fundación Cajamar, la investigadora Alicia González explica que “llevan mucho tiempo trabajando acerca de la importancia de la bioeconomía y como afecta, sobre todo en la actualidad debido al problema que presenta el sector con la escasez del agua. Somos conscientes de la importancia que tiene y las mejoras no solo a nivel medioambiental, como puede ser un aumento de la competitividad de las empresas”. Por su parte, la directora del centro experimental de Tecnova, Carolina Martínez, ha destacado la labor que realizan desde hace diez años para mejorar la bioeconomía en el sector. Tanto en el fomento de la investigación agroalimentaria, innovación, estudios económicos y desarrollo tecnológico. «Promover un sector agrícola que utilice eficientemente los recursos, sea económicamente viable, productivo y competitivo, es la clave del éxito para mejorar, tanto en temas medioambientales como económicos», explicó. Para Grupo Caparrós, tal y como argumenta el responsable técnico de I+D+i, Juan Ignacio Rodríguez, llevan como bandera de imagen de empresa la sostenibilidad y la bioeconomía, dos conceptos que aplican desde sus inicios en sus procesos productivos. Por ello, quieren seguir ampliando este concepto y animar a otras empresas que se sumen con el objetivo de avanzar a nivel global para mejorar y velar por el cuidado del medio ambiente. El director de la Cátedra Cajamar-UAL de Bioeconomía Circular, Francisco Javier Egea ha puesto en valor la colaboración público-privada para participar en proyectos de este tipo y conseguir que la investigación tenga cabida y aplicación en las empresas. En esta línea, el profesor de la Universidad de Almería impartió una ponencia para dar a conocer la bioeconomía circular como agente transformador de cadenas agroalimentarias. “Tenemos que acortar distancias entre la oferta científica investigadora y las necesidades del sector agrario y además, crear valor añadido con la relación entre los sistemas de producción fomentando un mayor uso del conocimiento disponible, consiguiendo así una mayor concienciación con el concepto de economía circular y su importancia para el sector”, ha indicado Egea. La jornada ha finalizado con la intervención del director de Laínez Biotrends, Manuel Laínez, quién ha expuesto cómo la bioeconomía se convierte en un instrumento para la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario. “Se convierte en una gran herramienta de mejora, sin olvidar la relevancia de que la sociedad lo considere como un valor añadido a los productos que ofrecen las empresas agroalimentarias”, ha remarcado. HortObserTIC se enmarca en la convocatoria de ayudas dirigidas al funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

