Sociedad Seguir los consejos de un experto para aprender un idioma Escucha la noticia Cuando cualquier persona se embarca en el estudio de un nuevo idioma, las dudas surgen de inmediato sobre la mejor manera de fijar conocimientos y de conocer lo antes posible de manera profunda esa nueva lengua. Los inicios nunca son fáciles en ningún aspecto de la vida, y el ámbito educacional no está al margen de esta tesitura. Los idiomas suelen ser el talón de Aquiles de buena parte de la población española, pero en los últimos tiempos esta premisa está cambiando. La llegada de las nuevas tecnologías ha permitido a una gran masa social de estudiantes dar el salto al aprendizaje interactivo, cambio que se ha visto positivo a la hora de cumplir con los objetivos formativos marcados. Es admirable aquellas personas que tienen entre sus cualidades el conocimiento de varios idiomas. Por ello, es conveniente seguir su ejemplo y atender a los consejos de un políglota que ha conseguido dominar varias lenguas a nivel nativo. Como en cualquier ámbito de la vida, laboral, cotidiano o educativo se debe comenzar a andar para posteriormente poder correr una prueba de larga duración. Este símil deportivo se adapta por completo al estudio de un idioma como bien argumenta el experto Olly Richards. Comenzar con diálogos muy cortos, breves y que sean sencillos es una buena forma de dar los primeros pasos. Con ello, el estudiante adquiere soltura y una facilidad para captar nuevos conceptos y dar pasos más hacia delante en el estudio en breve espacio de tiempo. Se deben erradicar muchos de los hábitos que se tienen a la hora de aprender un idioma. Siempre se tiende a traducir al idioma nativo todas las expresiones, conceptos o textos, y esto se ha demostrado que no sirve para nada, además de crear un perjuicio en el aprendizaje. Es conveniente aprender primero la pronunciación, y realizar técnicas de repetición espaciadas para ir fijando sonidos y formas de expresión. Tras ello, se debe dar un paso más introduciendo textos más largos, que, aunque no se entienda exactamente todo lo que se lea, es bueno a la hora de ir familiarizándose con un mayor contenido. Aprovechar las ventajas de vivir en la era tecnológica, no se debe dejar de lado cuando profundizamos en el estudio de un idioma. Las plataformas de streaming, permitirán a ese individuo visionar series de televisión y películas en esa lenga que se quiere adquirir, aunque como dice Olly Richards “se debe visionar sin subtítulos”. Siguiendo todos estos pasos, a medida que transcurran los días de estudio, el alumno verá como va adquiriendo una mayor soltura, que le acercará a la meta deseada. Conocer un nuevo idioma que le sirva en su día a día para mejora a nivel personal y profesional. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)