Asaja recuerda que está prohibido el fuego en tareas agrícolas

jueves 24 de junio de 2021 , 11:44h

ASAJA-Almería apela a la prudencia estos días y recuerda que nos encontramos en la época del año con mayor riesgo de incendios. Precisamente para evitar la aparición del fuego en nuestros montes recordamos que desde el 1 de junio está en vigor la Orden que prohíbe el uso del fuego en tareas agrícolas (como pueden ser las quemas) en zonas forestales y en zonas de influencia forestal (400 metros alrededor de estas zonas) al igual que la circulación de vehículos a motor por estos espacios.



Asimismo en épocas de alto riesgo no se deben emplear motosierras, desbrozadoras, sierras radiales o herramientas que puedan provocar chispas y, por lo tanto, incendios. Y asimismo hay que tener especial precaución en días de viento.



Entre las excepciones, ASAJA insiste en que las tareas que conlleven el uso de fuego deben contar siempre con la aprobación previa de la delegación territorial, y que por ejemplo uno de los requisitos que establece la Condicionalidad de las ayudas de la PAC es que no se permiten las quemas de rastrojos.



Por otro lado debemos recordar la importancia de mantener limpio el monte, los caminos y carreteras para disminuir las probabilidades de propagación de los incendios forestales. Por otro lado ASAJA hace hincapié que la ley de prevención y lucha contra los incendios forestales obliga a todos los titulares de terrenos forestales a tener un plan de prevención. Estos planes suponen una herramienta preventiva muy importante ya que recogen cuestiones como los puntos de agua, caminos, cortafuegos etc.; planes que deben ser revisados y actualizados cada 5 años.



Andalucía cuenta con 4,4 millones de hectáreas forestales algo más de la mitad de la superficie de ahí que el trabajo en materia preventiva sea fundamental, en este sentido desde ASAJA esperamos la publicación de las ayudas forestales que la Consejería anunció hace unas semanas para que los propietarios de estos terrenos puedan acometer las inversiones necesarias para contribuir entre todos a proteger nuestros montes.