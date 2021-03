Deportes Segura arropa al UD Pavía en la presentación de su nueva equipación jueves 11 de marzo de 2021 , 15:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Desde el Complejo Municipal Tito Pedro, el edil de Deportes les ha brindado “el apoyo de PMD por fortalecer el fútbol base en Almería”



La Unión Deportiva Pavía es uno de los clubes más emblemáticos de Almería. Desde que se fundara en el año 1955 ha ido consolidando su presencia en la ciudad y, desde el Campo Municipal Tito Pedro forman y apuestan por la calidad y el talento de alrededor 700 almerienses que llenan los vestuarios de vida cada tarde para entrenar y el césped de pasión por el fútbol.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha asistido a la presentación de la nueva equipación para la temporada 2021/2022, que, desde que nació el club, mantiene la identidad, con apenas pequeños cambios. A la presentación asistieron, además, el presidente del club, José Antonio Carreño y los patrocinadores.



Juanjo Segura les ha expresado su felicitación por la labor que cumplen en Almería. “Contáis con el pleno apoyo del Patronato Municipal de Deportes en cada paso que deis, sois un pilar importante en el deporte de Almería y ver a tantos niños de distintas categorías dedicar su tiempo libre a la práctica del deporte en las instalaciones municipales nos llena de orgullo”.



Además, ha querido resaltar que, desde el PMD, “luchamos diariamente porque nuestra ciudad sea una gran ‘Ciudad del Deporte’, este hecho es posible gracias a clubes como el Pavía que se dedica a inculcar el amor por el deporte. Sabéis que tenéis nuestro apoyo para fortalecer el deporte base”.



La Unión Deportiva Pavía, además, es uno de los clubes que, desde el año 2010 ha impulsado la sección de fútbol femenino y es uno de los equipos que participa en las primeras competiciones que se han organizado.

