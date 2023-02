Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Seguridad de los Mac en un entorno de trabajo remoto Escucha la noticia Uno de los mitos más comunes que conocemos en el mundo Tech es que los equipos producidos por la marca Apple, Mac Books, iMac, iPhone, iPad, etc. Son completamente resistentes al ataque de los virus y de los hackers. En realidad, los virus sí pueden infectar a Apple e incluso hay muchos casos de hackeos a iOS y su nube. Por ello es que aquí te contaremos cómo puedes mejorar la seguridad de los dispositivos Mac en un entorno de trabajo remoto. De esta forma, habrá menos riesgos de ciberataques o de malwares. Formas para estar más seguro en tu Mac si trabajas en Home Office Actualiza tu dispositivo El primer consejo que debes de tomar en cuenta es el actualizar tu dispositivo Apple. Esto debido a que, con las actualizaciones de iOS llegan nuevos parches que ayudan a cerrar potenciales brechas de seguridad. Cuando actualizas tu dispositivo lo que haces es que lo proteges contra esos caminos que pueden usar los hackers para vulnerar tu equipo e introducirse en el mismo. Instala una VPN Otro de los mejores consejos que podemos darte es instalar una VPN. La VPN crea un escudo entre tú e internet lo que te permitirá navegar con más privacidad. Además, considerar Descargar una VPN para Mac te ayudará a acceder a contenido que está bloqueado en tu región en plataformas como Netflix o YouTube. Al tener un escudo entre tú e internet será mucho menos probable que un hacker intente colarse en tu equipo y dejar un malware. Además, esto es muy útil para protegerte cuando estás navegando en una red de wifi pública. Complementa tu VPN con un antivirus No solo basta con tener una VPN, también es necesario tener un buen antivirus el cual te ayudará a protegerte de los malware. Y es que, contrario a lo que piensas, los malware son uno de los principales métodos de ciberataque, incluso sobre los intentos de vulneración de equipos y nubes. En la actualidad puedes encontrar una gran cantidad de virus que son compatibles con sistemas operativos iOS de Apple por lo que conseguir uno no es tanto problema. Lo único que necesitas es invertir un poco para tener la opción más completa y que brinde mejor nivel de seguridad. Mejora las contraseñas Cuando estamos en un trabajo remoto es muy común requerir de un acceso constante a plataformas en línea. Por ejemplo, abrir Google Drive, Slack, Monday.com o Asana es algo muy frecuente. Además, de que también necesitas de gestionar tu cuenta de banco y correo personal en línea. Todo esto te pone en un gran riesgo. Aprender cómo crear contraseñas seguras ya que esto te ayudará a difícilmente puedan hackear tus cuentas y vulnerar tu acceso a tu información personal o laboral. Todo esto es muy importante pues además de evitar hackeos, robos, fraudes o filtraciones, evitarás que quieran engañarte y colocarte un virus. No descargues cualquier archivo Por último, te recomendamos que evites a toda costa descargar cualquier tipo de archivo en tu Mac u ordenador de Apple. Esto debido a que un archivo infectado actúa como un vector de infección trayendo consigo el código infectado y colando así el malware en el interior de tu sistema operativo. Así que antes de descargar cualquier tipo de archivo en tu ordenador primero debes de revisar el origen del mismo. En caso de tener un antivirus, tienes una gran ventaja, ya que este analizará el mismo antes de bajarlo a tu Mac dándote una alerta en caso de tener riesgos de virus. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)