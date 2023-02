Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Almería acoge los campeonatos de España de fútbol de selecciones autonómicas femeninas sub 15 y sub 17 miércoles 15 de febrero de 2023 , 15:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta mañana se ha presentado en el Pabellón Moisés Ruiz de Diputación esta competición que se disputará del 24 al 26 de febrero en Roquetas de Mar, El Ejido, Adra y Berja La provincia de Almería vuelve a convertirse en un importante referente para el deporte femenino con la celebración, del 24 al 26 de febrero, de los campeonatos de España de fútbol de selecciones autonómicas femeninas sub 15 y sub 17. Los municipios de Roquetas de Mar, El Ejido, Adra y Berja serán las sedes de este evento deportivo de máximo nivel que reunirá en la provincia a 34 equipos y un millar de personas entre jugadoras, técnicos y organización. Esta mañana, el Pabellón de Deportes Moisés Ruiz de la Diputación Provincial, ha acogido la puesta de largo de esta competición que traerá a la provincia a 34 equipos de toda España con más de mil participantes entre jugadoras, técnicos, árbitras y organización. En el acto han participado el diputado de Deportes, José Antonio García y el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), Pablo Lozano, el delegado provincial de la RFAF, Martín Doblado, y concejales de los municipios sede de los partidos. El diputado de Deportes ha explicado que “los números hablan por sí solos. Este campeonato cumple uno de los grandes objetivos que nos marcamos en el Plan Provincial de Deporte que no es otro que situar a la provincia de Almería en la vanguardia como sede de eventos de primer nivel. Gracias a esta competición la provincia de Almería va a ser epicentro del fútbol femenino nacional del 24 al 16 de febrero”. La concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido, María José Martín ha calificado como “un orgullo” la participación de su municipio porque “se vuelve a poner en valor el deporte femenino”; el concejal de Deportes de Adra, Pedro Manuel Peña, ha destacado “la apuesta por el deporte femenino que tiene que seguir creciendo” y, por último, el concejal de Deportes de Berja, Rafael Villegas, ha precisado que este evento “es una oportunidad para que nuestros pueblos sigan progresando deportiva y comercialmente”. Por su parte, el presidente de la RFAF ha agradecido a Diputación, Ayuntamientos y demás entidades y empresas colaboradoras su implicación en hacer realidad este campeonato y ha destacado que con él “promocionamos el fútbol femenino, los hábitos de vida saludable y la provincia de Almería como destino deportivo con un importante impacto económico que se sitúa en torno al millón de euros”. El delegado provincial de la RFAF ha deseado que el evento sea un éxito y ha reiterado los agradecimientos a todas las entidades que colaboran con la iniciativa que, como ha recordado, cuenta con un aliciente más ya que todos los encuentros serán televisados por la web de la RFAF: http://www.tv.rfaf.es/ Los terrenos de juego en los que se disputarán los encuentros en Almería serán en el Campo de Fútbol de Las Marinas, de Roquetas de Mar, Campo Municipal Santa María del Águila y Campo Municipal de Las Norias (El Ejido), Campo Municipal Miramar (Adra) y Campo Municipal Salva Sevilla (Berja). El fútbol femenino es uno de los deportes que ha experimentado un mayor crecimiento en España durante los últimos años. Referentes como la jugadora Alexia Putellas, ganadora de dos balones de oro como la mejor futbolista del mundo, han visibilizado el deporte y contribuido a su expansión. En 2021 las licencias femeninas se incrementaron en un 118,44% en España. En Almería cada vez existe más afición y prueba de ello se encuentra en los excelentes papeles que las selecciones femeninas de Almería sub 15 y sub 17 han desempañado en la Copa de Andalucía de selecciones provinciales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

