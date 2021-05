Sucesos Seis detenidos en una operación contra el cultivo de marihuana en La Chanca domingo 16 de mayo de 2021 , 09:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Han sido intervenidas 535 plantas de marihuana, 7.110 euros, dos pistolas de aire comprimido y tres balanzas



Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a seis personas pertenecientes a la misma familia, por cultivar marihuana en el interior de sus viviendas. Están acusados de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.



En un nuevo golpe contra el cultivo indoor de marihuana en la provincia de Almería, los agentes de la Comisaría Provincial de Almería han detenido a seis personas tras realizar cinco entradas registros en viviendas ubicadas en las calles Buzo y Puntal de Almería, pertenecientes al barrio de la Chanca.



Los agentes intervinieron 535 plantas de marihuana, tres balanzas, dos pistolas de aire comprimido, y 7.110 euros en efectivo, entre otros efectos.



Como viene siendo habitual, los inmuebles disponían de acometidas ilegales del suministro eléctrico, por lo que se dio aviso a los técnicos de la empresa Endesa, quienes procedieron a realizar una inspección y posterior corte del suministro eléctrico en las mismas. Dos de las viviendas estaban ocupadas ilegalmente, y el resto eran propiedad de los arrestados, cinco hombres y una mujer, todos de la misma familia, y quienes utilizaban las edificaciones como viviendas, lugar para el cultivo indoor de marihuana, y para guardar los útiles necesarios para el cuidado de las plantas.



Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Almería en funciones de guardia, acusados de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.



