Sucesos Seis familiares detenidos en una operación contra el tráfico de drogas jueves 06 de mayo de 2021 , 13:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han actuado en El Ejido







§ Se ha desarticulado un clan criminal del poniente almeriense dedicado al tráfico de marihuana y hachís







Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, a seis personas por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.



Las detenciones se han producido dentro la denominada "Operación Matiné", dirigida por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número Seis de El Ejido y desarrollada por la Comisaría Provincial de Almería y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Almería.



A principios del pasado año, la Policía Nacional tuvo conocimiento de la existencia de un clan familiar asentado en la zona del poniente almeriense, que estaría dedicándose a la compra de partidas de marihuana y hachís para su posterior comercialización, principalmente hacia países europeos.



Las investigaciones condujeron hasta una lujosa finca ubicada en la zona de la Balsa del Sapo de El Ejido, donde residía el líder del grupo criminal y además epicentro de todo el tráfico de drogas que llevaban a cabo los componentes de la familia, actuando a su vez de guardería y centro de manipulación y preparación de las partidas de droga, para darles salida a través de camiones de gran tonelaje con destino a los mercados ilícitos europeos.



Las partidas de droga adquiridas provenían de toda la provincia de Almería, pero también de Granada, Málaga, y en algún caso Murcia.



Durante los primeros días del pasado mes de marzo, el grupo de investigación conjunto entre Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, practicaron dos registros en dos domicilios, procediéndose a la detención de seis personas.



En los mismos fueron intervenidos 26 kilos y 360 gramos de cogollos de marihuana envasados al vacío, 4 kilos y medio de picadura de marihuana, 22 kilos de polen de hachís, dos pistolas de la marca Walther, una pistola de la marca Ekol, una pistola de fogueo, numerosa munición, 43.995 Euros, tres turismos, una máquina de contar dinero, una envasadora al vacío, ocho teléfonos móviles y numerosos útiles para la manipulación de la droga.



Tras el estudio y análisis del material recopilado en los registros, los investigadores han podido probar la relación criminal existente con dos arrestados en Francia mientras transportaban droga en camiones. Por este motivo la investigación continúa abierta, y en estos momentos se está trabajando con Interpol para clarificar dichos extremos.



Los seis detenidos han pasado a disposición judicial, decretando el Juzgado encargado de la causa el ingreso en prisión de dos de ellos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.